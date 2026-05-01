Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Олдскульный шутер Gravelord в духе Duke ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Олдскульный шутер Gravelord в духе Duke Nukem вырвется с кладбища раннего доступа Steam совсем скоро — новый трейлер и дата выхода

Разработчики из независимой словацкой студии Fatbot Games (серия Vaporum) объявили дату выхода из раннего доступа своего олдскульного шутера Gravelord в духе классических Quake и Duke Nukem.

Напомним, Gravelord заступила в ранний доступ Steam ещё 22 января 2025 года. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %), получила ряд обновлений и ответвление (арена-шутер Hordelord). Релиз ожидался в 2026-м.

Как стало известно, релизная версия Gravelord поступит в продажу 21 мая 2026 года для Steam и GOG (страница пока не открыта). Анонс сопровождался насыщенным 30-секундным геймплейным трейлером.

Финальное обновление Gravelord предложит два новых эпизода, 12 уровней, 11 врагов и три вида оружия. Версия 1.0 будет включать три полных эпизода, бонусные арены, карты сообщества, встроенный редактор уровней и перевод на русский.

На этапе раннего доступа Gravelord продаётся по сниженной цене — 710 рублей в российском сегменте Steam. Разработчики ранее упоминали, что с полноценным релизом стоимость игры вырастет.

Скриншоты
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Gravelord повествует о здоровом как буйвол гробовщике Квидо, отправившемся мстить за отца и комментировать происходящее «коронными фразочками в стиле Дюка Нюкема» с характерным английским акцентом.

Игрокам предстоит бегать и прыгать по уровням «словно легкоатлет», превращать врагов в кровавую кашу с помощью мощного оружия, включая фантомную лопату, и усиливать Квидо благодаря картам Таро.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: gravelord, fatbot games, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
