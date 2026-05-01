Олдскульный шутер Gravelord в духе Duke Nukem вырвется с кладбища раннего доступа Steam совсем скоро — новый трейлер и дата выхода

Разработчики из независимой словацкой студии Fatbot Games (серия Vaporum) объявили дату выхода из раннего доступа своего олдскульного шутера Gravelord в духе классических Quake и Duke Nukem.

Напомним, Gravelord заступила в ранний доступ Steam ещё 22 января 2025 года. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %), получила ряд обновлений и ответвление (арена-шутер Hordelord). Релиз ожидался в 2026-м.

Как стало известно, релизная версия Gravelord поступит в продажу 21 мая 2026 года для Steam и GOG (страница пока не открыта). Анонс сопровождался насыщенным 30-секундным геймплейным трейлером.

Финальное обновление Gravelord предложит два новых эпизода, 12 уровней, 11 врагов и три вида оружия. Версия 1.0 будет включать три полных эпизода, бонусные арены, карты сообщества, встроенный редактор уровней и перевод на русский.

На этапе раннего доступа Gravelord продаётся по сниженной цене — 710 рублей в российском сегменте Steam. Разработчики ранее упоминали, что с полноценным релизом стоимость игры вырастет.

Gravelord повествует о здоровом как буйвол гробовщике Квидо, отправившемся мстить за отца и комментировать происходящее «коронными фразочками в стиле Дюка Нюкема» с характерным английским акцентом.

Игрокам предстоит бегать и прыгать по уровням «словно легкоатлет», превращать врагов в кровавую кашу с помощью мощного оружия, включая фантомную лопату, и усиливать Квидо благодаря картам Таро.