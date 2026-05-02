Юбилейный Apple iPhone Pro получит радикальный редизайн с загнутым по четырём сторонам дисплеем

В следующем году iPhone будет справлять 20-летний юбилей, и Apple, как сообщалось ранее, может выпустить по этому случаю особую версию смартфона. Теперь же инсайдеры выяснили, что это будет не отдельная модель, а радикальный редизайн iPhone Pro.

Линейка iPhone в последние годы стала сильно меняться: в прошлом году на смену iPhone Plus пришёл тонкий iPhone Air, а этой осенью ожидается iPhone Ultra. На следующий же год, если верить неофициальной информации, Apple готовит особую модель, приуроченную к 20-летию iPhone. Ранее авторитетный аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что это будет спецверсия iPhone Pro, а впоследствии стал склоняться к тому, что речь идёт об отдельной модели.

Теперь же о планах Apple рассказал ещё один аналитик — Джефф Пу (Jeff Pu), который настаивает, что речь идёт всё-таки о линейке Pro. «Ожидается, что с выходом 20-го iPhone во второй половине года акцент инноваций сместится в сторону массовых моделей iPhone Pro+Max, получив загнутый по четырём краям дисплей; продолжается работа над конструкцией фронтальных камер под дисплеем», — сообщил эксперт ресурсу 9to5Mac. То есть, помимо изогнутого дисплея, он сможет похвастаться уменьшенным вырезом для фронтальной камеры — или вообще полным его отсутствием.

Это согласуется с информацией Гурмана, который ранее упомянул «радикально новую модель Pro, в которой шире используется стекло».