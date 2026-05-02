Apple забросали десятками исков за преследования с помощью AirTag

Более 30 человек, утверждающих, что подверглись преследованиям с использованием трекеров AirTag, подали на Apple в суд. Каждое заявление выделено в самостоятельное производство, потому что аналогичный иск от 2022 года не получил статуса коллективного.

Apple выпустила AirTag, зная наперёд, что его могут «приобретать и использовать опасные лица для отслеживания, принуждения, контроля и иного создания опасности и насилия над невинными жертвами», говорится в каждом из исков. Компания была осведомлена об отсутствии надлежащих мер защиты при выпуске AirTag в 2021 году; она и сейчас осознаёт, что «AirTag по-прежнему представляет серьёзную опасность» для людей, подобных истцам, утверждают они. В период с апреля 2021 по апрель 2024 года Apple получила более 40 000 жалоб на факты преследования; изученные в ходе первоначального судебного разбирательства внутренние документы Apple указывают на её осведомлённость, что принятые меры безопасности лишь «сдержат, а не исключат злонамеренное использование» устройства. Компания и сама признала, что «должна была проконсультироваться с организациями, занимающимися проблемой домашнего насилия, по поводу политики нежелательной слежки до начала поставок» трекеров.

В СМИ упоминаются многочисленные случаи преследования с использованием Apple AirTag, и некоторые из инцидентов закончились убийством; трекер «произвёл революцию в масштабах, широте и простоте преследования и использованием [определения] местоположения». Существует множество других трекеров, но AirTag подключаются к сети Apple Find My через ближайшее совместимое устройство, выдающее положение его владельцу. Apple развернула кроссплатформенную систему обнаружения AirTag и уведомления о них, но эти меры истцы считают недостаточными. До получения уведомления проходят от четырёх до восьми часов, указывают они, а первоначально AirTag не информировал потенциальных жертв все 72 часа. Один из способов оповещения о присутствии AirTag — звуковой сигнал на трекере, но динамик можно удалить, и в интернете даже продаются модифицированные бесшумные варианты устройства.

В каждом иске приводится личная история подателя заявления, и все утверждают, что подвергались преследованиям с помощью AirTag. Истцы требуют компенсации ущербы, штрафных санкций в отношении ответчика, оплаты услуг адвоката и судебного запрета за осуществление Apple описанных в исках противоправных действий. Судья, рассматривавший иск по делу AirTag в 2022 году, отказался присвоить ему статус коллективного, потому что законы в американских штатах различаются, а каждый случай преследования носит индивидуальный характер. После отказа всем считающим себя пострадавшими рекомендовали в 28-дневный срок подать индивидуальные иски.