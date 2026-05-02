ИИ-актёров и нейросценаристов отлучили от «Оскара»

Организаторы премии «Оскар» накануне опубликовали новые правила, согласно которым претендовать на получение награды могут только люди — актёры и сценаристы. Произведения, созданные и сыгранные искусственным интеллектом, не допускаются.

Актёры, созданные с помощью ИИ, не будут иметь права на получение «Оскара», заявили в Академии кинематографических искусств и наук, начав тем самым борьбу с применением ИИ в творческой сфере. Обновлённая версия правил даёт право на получение главной награды только реальным, живым актёрам, а не их созданным с помощью ИИ образам; сценарии также должны писаться людьми, а не чат-ботами.

«В категории „Актёрская игра“ будут рассматриваться только роли, указанные в титрах фильма и явно исполненные людьми с их согласия. В категориях „Сценарии“ правила регламентируют, что сценарии должны быть написаны людьми, чтобы соответствовать критериям отбора», — гласят правила.

Решение было принято спустя несколько дней после выхода трейлера ленты «Каньон Дель Муерто» (As Deep as the Grave), в котором появилась воссозданная ИИ молодая версия ныне покойного актёра Вэла Килмера (Val Kilmer), которая обратилась к другому персонажу со словами: «Не бойся мёртвых и не бойся меня». Проект был реализован при поддержке семьи актёра, которая предоставила авторам ленты его видеоархив для воссоздания образа на разных этапах его жизни.

Применение ИИ в творческом процессе остаётся одним из самых деликатных вопросов в индустрии развлечений; оно сыграло центральную роль в забастовках в 2023 году, которые парализовали работу Голливуда. Актёры и сценаристы тогда предупреждали, что бесконтрольное использование ИИ угрожает их средствам к существованию.