Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-актёров и нейросценаристов отлучили о...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-актёров и нейросценаристов отлучили от «Оскара»

Организаторы премии «Оскар» накануне опубликовали новые правила, согласно которым претендовать на получение награды могут только люди — актёры и сценаристы. Произведения, созданные и сыгранные искусственным интеллектом, не допускаются.

Источник изображения: Hunter Scott / unsplash.com

Источник изображения: Hunter Scott / unsplash.com

Актёры, созданные с помощью ИИ, не будут иметь права на получение «Оскара», заявили в Академии кинематографических искусств и наук, начав тем самым борьбу с применением ИИ в творческой сфере. Обновлённая версия правил даёт право на получение главной награды только реальным, живым актёрам, а не их созданным с помощью ИИ образам; сценарии также должны писаться людьми, а не чат-ботами.

«В категории „Актёрская игра“ будут рассматриваться только роли, указанные в титрах фильма и явно исполненные людьми с их согласия. В категориях „Сценарии“ правила регламентируют, что сценарии должны быть написаны людьми, чтобы соответствовать критериям отбора», — гласят правила.

Решение было принято спустя несколько дней после выхода трейлера ленты «Каньон Дель Муерто» (As Deep as the Grave), в котором появилась воссозданная ИИ молодая версия ныне покойного актёра Вэла Килмера (Val Kilmer), которая обратилась к другому персонажу со словами: «Не бойся мёртвых и не бойся меня». Проект был реализован при поддержке семьи актёра, которая предоставила авторам ленты его видеоархив для воссоздания образа на разных этапах его жизни.

Применение ИИ в творческом процессе остаётся одним из самых деликатных вопросов в индустрии развлечений; оно сыграло центральную роль в забастовках в 2023 году, которые парализовали работу Голливуда. Актёры и сценаристы тогда предупреждали, что бесконтрольное использование ИИ угрожает их средствам к существованию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пентагон выбрал семёрку поставщиков ИИ-технологий для своих секретных сетей
Илон Маск призвал ИИ-компании «избегать ситуации из Терминатора»
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google
Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word
Anthropic начала бета-тестирование Claude Security — сервиса на Opus 4.7 для поиска уязвимостей в коде
Теги: ии, актёр, сценарист, оскар
ии, актёр, сценарист, оскар
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
Heroes of Might & Magic: Olden Era за первые сутки в раннем доступе полностью окупилась — продажи превысили четверть миллиона копий
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
В Подмосковье домашний интернет начали ограничивать «белыми списками» на майские праздники 59 мин.
76 % всей украденной за 2026 год криптовалюты осели в КНДР 5 ч.
Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах 7 ч.
Китайский суд запретил увольнять людей ради замены их ИИ 7 ч.
Google опубликовала и сразу удалила приложение экспериментального ИИ-помощника COSMO 7 ч.
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 % 8 ч.
Неоклауд Nebius Воложа поглотит стартап Eigen, который делает ИИ-системы быстрее и дешевле 9 ч.
ИИ-актёров и нейросценаристов отлучили от «Оскара» 10 ч.
Чем «добрее» ИИ, тем чаще он ошибается — выяснили учёные 10 ч.
Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти 10 ч.
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои 57 мин.
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится 8 ч.
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами 9 ч.
«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд 9 ч.
AMD EPYC и NVIDIA RTX Pro Blackwell: QNAP представила хранилище QAI-h1290FX для ИИ-задач 9 ч.
NVIDIA сворачивает продажи ряда модулей Jetson из-за роста цен на память LPDDR4 10 ч.
Искусственный коллективный разум: роботы-муравьи научились строить и разрушать без сложного ИИ 10 ч.
Apple забросали десятками исков за преследования с помощью AirTag 12 ч.
Юбилейный Apple iPhone Pro получит радикальный редизайн с загнутым по четырём сторонам дисплеем 13 ч.
Аэродинамикой гоночных автомобилей Dallara займётся ИИ и квантовые компьютеры IBM 13 ч.