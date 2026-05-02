Google опубликовала и сразу удалила приложение экспериментального ИИ-помощника COSMO

Накануне Google опубликовала в «Play Маркете» COSMO — «приложение экспериментального помощника с искусственным интеллектом для Android-устройств». Впоследствии приложение убрали из общего доступа. Об этом рассказал ресурс 9to5Google.

Судя по имени приложения (com.google.research.air.cosmo), его разработчиком является подразделение Google Research. Основная цель проекта — развернуть функции ИИ локально на мобильном устройстве. Размер приложения составляет 1,13 Гбайт, что можно объяснить входящей в комплект моделью ИИ Gemini Nano. При запуске оно запрашивает несколько системных разрешений, после чего открывается простой интерфейс чата.

ИИ-помощник располагает множеством навыков, в том числе функциями ИИ-агента. Оно работает с чек-листами на устройстве; создаёт новые текстовые документы или готовит сводки по существующим; создаёт записи событий в календаре; автоматизирует задачи в браузере; устанавливает таймеры; проводит глубокие исследования; производит быстрый поиск фотографий; осуществляет поиск в Google; разъясняет термины; даёт советы и предлагает идеи; помогает в «понимании» людей и событий по контексту; помогает «вспоминать» события; создаёт сводки переписки при смене контекста.

В настройках COSMO также можно выбрать режим работы ИИ-помощника: локальный с запуском модели на устройстве; облачный с подключением ИИ-модели на внешних ресурсах; и гибридный с возможностью сочетать модели обоих типов. Возможно, более подробно об этом проекте компания расскажет на конференции Google I/O 2026, которая откроется 19 мая.

Теги: google, android, приложение, ии
