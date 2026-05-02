Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Власти США намерены резко ускорить устра...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах

Курирующие вопросы кибербезопасности американские ведомства рассматривают возможность резко сократить сроки устранения критических уязвимостей в государственных IT-системах. Инициатива связана с опасениями, что хакеры начнут применять мощные средства искусственного интеллекта, такие как модель Anthropic Mythos.

Источник изображения: Mohammad Rahmani / unsplash.com

Источник изображения: Mohammad Rahmani / unsplash.com

Срок реагирования на активно эксплуатируемые уязвимости могут сократить с двух или трёх недель до трёх дней, стало известно Reuters. В последние недели нарастают опасения по поводу возможностей и распространения ИИ-моделей класса Mythos и OpenAI GPT-5.4-Cyber. Хакеры пользуются ИИ минимум с 2023 года, но модели последнего поколения оказались способны быстро выявлять неизвестные ранее уязвимости или эксплуатировать недавно обнаруженные в сложных атаках. Если раньше киберпреступникам требовались дни, недели и даже месяцы для разработки средств эксплуатации уязвимостей, то сейчас этот промежуток сократился до нескольких часов.

Предложения по срокам обсуждают исполняющий обязанности главы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) Ник Андерсен (Nick Andersen) и национальный директор по кибербезопасности США Шон Кэрнкросс (Sean Cairncross). CISA уже не первый год ведёт список известных и эксплуатируемых уязвимостей, которые считаются приоритетными — информация о таких ошибках находится в открытом доступе, и они активно эксплуатируются киберпреступниками или разведками других стран. Ранее на устранение таких уязвимостей выделялся срок в три недели, сейчас его уменьшили до двух и рассматривают возможность установить как стандарт срок всего в три дня.

Последствия выпуска моделей ИИ последнего поколения озадачили не только органы государственной власти, но и представителей бизнеса — в частности, отрасли кибербезопасности. В затруднительном положении оказалась банковская сфера; регулирующие органы тем временем всё ещё пытаются оценить степень опасности новых технологий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos
Белый дом противится намерениям Anthropic расширить доступ к своей ИИ-модели Mythos
Сверхмощная ИИ-модель Mythos попала не в те руки, но это не точно — Anthropic расследует инцидент
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 %
Cloudflare перестала маркировать мессенджер Max как шпионское ПО
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены
Теги: сша, уязвимость, эксплойт
сша, уязвимость, эксплойт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
Heroes of Might & Magic: Olden Era за первые сутки в раннем доступе полностью окупилась — продажи превысили четверть миллиона копий
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
В Подмосковье домашний интернет начали ограничивать «белыми списками» на майские праздники 2 ч.
76 % всей украденной за 2026 год криптовалюты осели в КНДР 6 ч.
Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах 7 ч.
Китайский суд запретил увольнять людей ради замены их ИИ 8 ч.
Google опубликовала и сразу удалила приложение экспериментального ИИ-помощника COSMO 8 ч.
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 % 8 ч.
Неоклауд Nebius Воложа поглотит стартап Eigen, который делает ИИ-системы быстрее и дешевле 9 ч.
ИИ-актёров и нейросценаристов отлучили от «Оскара» 10 ч.
Чем «добрее» ИИ, тем чаще он ошибается — выяснили учёные 10 ч.
Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти 11 ч.
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои 2 ч.
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится 8 ч.
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами 9 ч.
«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд 9 ч.
AMD EPYC и NVIDIA RTX Pro Blackwell: QNAP представила хранилище QAI-h1290FX для ИИ-задач 10 ч.
NVIDIA сворачивает продажи ряда модулей Jetson из-за роста цен на память LPDDR4 10 ч.
Искусственный коллективный разум: роботы-муравьи научились строить и разрушать без сложного ИИ 11 ч.
Apple забросали десятками исков за преследования с помощью AirTag 12 ч.
Юбилейный Apple iPhone Pro получит радикальный редизайн с загнутым по четырём сторонам дисплеем 13 ч.
Аэродинамикой гоночных автомобилей Dallara займётся ИИ и квантовые компьютеры IBM 13 ч.