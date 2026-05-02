В Подмосковье домашний интернет начали ограничивать «белыми списками» на майские праздники

В соцсетях появились сообщения жителей Подмосковья о том, что домашний интернет у ряда провайдеров сейчас доступен только по «белым спискам». По словам жительницы Щелковского округа, у провайдера «Всем Wi-Fi» со вчерашнего дня доступны сайты только из «белого списка», пишет ресурс «Газета.Ru».

«Домашний интернет у меня работает по “белым спискам” со вчерашнего дня. В службе поддержки провайдера “Всем Wi-Fi” сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение какого-то “вышестоящего провайдера” и компания не несёт за это ответственности», — рассказала жительница «Газете.Ru», добавив, что в СМИ писали, что ограничивать будут только мобильный интернет, о домашнем Wi-Fi речи не было.

Она также отметила, что абонентов заранее не предупредили о возможных ограничениях в работе интернета, из-за чего у неё возникли проблемы с работой. «У меня нарушились рабочие процессы, теперь я рискую потерять доход, на который рассчитывала. Хотелось бы получить хотя бы информацию заранее о том, что такое будет. Я плачу за интернет, чтобы работать, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах», — сообщила собеседник «Газеты.Ru».

Подобные ограничения также наблюдались в работе домашнего интернета провайдера Istranet, но позже пользователи сообщили, что интернет у них восстановился и работает в обычном режиме.

Минцифры ввело систему «белых списков» для мобильного интернета в московском регионе с марта в связи с необходимостью обеспечения безопасности на фоне атак беспилотников. В «белые списки» включено более 120 сервисов — в том числе госресурсы, банковские приложения, транспортные сервисы, маркетплейсы и ряд СМИ — о домашнем интернете речи не было. Власти уже опровергали слухи о переносе систем «белых списков» на домашний интернет, пишет «Газета.Ru». В Минцифры назвали сообщения о внедрении «белых списков» на проводном интернете недостоверными, поскольку ограничения применяются только к мобильной связи в отдельных регионах и носят точечный характер. Проводные сети не используются для атак беспилотников и не требуют ограничений, пояснили в ведомстве.