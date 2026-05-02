Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети В Подмосковье домашний интернет начали о...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Подмосковье домашний интернет начали ограничивать «белыми списками» на майские праздники

В соцсетях появились сообщения жителей Подмосковья о том, что домашний интернет у ряда провайдеров сейчас доступен только по «белым спискам». По словам жительницы Щелковского округа, у провайдера «Всем Wi-Fi» со вчерашнего дня доступны сайты только из «белого списка», пишет ресурс «Газета.Ru».

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

«Домашний интернет у меня работает по “белым спискам” со вчерашнего дня. В службе поддержки провайдера “Всем Wi-Fi” сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение какого-то “вышестоящего провайдера” и компания не несёт за это ответственности», — рассказала жительница «Газете.Ru», добавив, что в СМИ писали, что ограничивать будут только мобильный интернет, о домашнем Wi-Fi речи не было.

Она также отметила, что абонентов заранее не предупредили о возможных ограничениях в работе интернета, из-за чего у неё возникли проблемы с работой. «У меня нарушились рабочие процессы, теперь я рискую потерять доход, на который рассчитывала. Хотелось бы получить хотя бы информацию заранее о том, что такое будет. Я плачу за интернет, чтобы работать, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах», — сообщила собеседник «Газеты.Ru».

Подобные ограничения также наблюдались в работе домашнего интернета провайдера Istranet, но позже пользователи сообщили, что интернет у них восстановился и работает в обычном режиме.

Минцифры ввело систему «белых списков» для мобильного интернета в московском регионе с марта в связи с необходимостью обеспечения безопасности на фоне атак беспилотников. В «белые списки» включено более 120 сервисов — в том числе госресурсы, банковские приложения, транспортные сервисы, маркетплейсы и ряд СМИ — о домашнем интернете речи не было. Власти уже опровергали слухи о переносе систем «белых списков» на домашний интернет, пишет «Газета.Ru». В Минцифры назвали сообщения о внедрении «белых списков» на проводном интернете недостоверными, поскольку ограничения применяются только к мобильной связи в отдельных регионах и носят точечный характер. Проводные сети не используются для атак беспилотников и не требуют ограничений, пояснили в ведомстве.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет
Минцифры признало, что в «белом списке» места всем сайтам не хватит
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 %
Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня
Теги: интернет, ограничения, подмосковье, россия
интернет, ограничения, подмосковье, россия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
Heroes of Might & Magic: Olden Era за первые сутки в раннем доступе полностью окупилась — продажи превысили четверть миллиона копий
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
В Подмосковье домашний интернет начали ограничивать «белыми списками» на майские праздники 2 ч.
76 % всей украденной за 2026 год криптовалюты осели в КНДР 6 ч.
Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах 7 ч.
Китайский суд запретил увольнять людей ради замены их ИИ 8 ч.
Google опубликовала и сразу удалила приложение экспериментального ИИ-помощника COSMO 8 ч.
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 % 8 ч.
Неоклауд Nebius Воложа поглотит стартап Eigen, который делает ИИ-системы быстрее и дешевле 9 ч.
ИИ-актёров и нейросценаристов отлучили от «Оскара» 10 ч.
Чем «добрее» ИИ, тем чаще он ошибается — выяснили учёные 10 ч.
Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти 11 ч.
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои 2 ч.
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится 8 ч.
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами 9 ч.
«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд 9 ч.
AMD EPYC и NVIDIA RTX Pro Blackwell: QNAP представила хранилище QAI-h1290FX для ИИ-задач 10 ч.
NVIDIA сворачивает продажи ряда модулей Jetson из-за роста цен на память LPDDR4 10 ч.
Искусственный коллективный разум: роботы-муравьи научились строить и разрушать без сложного ИИ 11 ч.
Apple забросали десятками исков за преследования с помощью AirTag 12 ч.
Юбилейный Apple iPhone Pro получит радикальный редизайн с загнутым по четырём сторонам дисплеем 13 ч.
Аэродинамикой гоночных автомобилей Dallara займётся ИИ и квантовые компьютеры IBM 13 ч.