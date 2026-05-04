Продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era превысили 500 тыс. копий менее чем за три дня после релиза

Вышедшая недавно в раннем доступе тактическая стратегия Heroes of Might & Magic: Olden Era от издателя Hooded Horse и разработчиков из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen продолжает стремительно наращивать аудиторию.

На странице в Steam авторы рассказали, что продажи игры перевалили за 500 тыс. копий. На это ушло менее 72 часов с момента запуска. «Вы уже изменили нашу жизнь навсегда! […] Игру купило столько людей, что вы буквально образуете целое королевство (вау!)», — отреагировали представители Unfrozen.

Разработчики также уточнили, что за три дня пользователи площадки Valve оставили свыше 6 тыс. отзывов, а более 25 тыс. игроков вступили в официальный Discord-канал новых «Героев».

На прошедших выходных новинка обновила собственный рекорд онлайна: 3 мая в игре одновременно находилось более 60 тыс. пользователей. Авторы поблагодарили фанатов за поддержку: «Эти цифры превзошли самые смелые наши мечты. Мы продолжим работать не покладая рук, чтобы оправдать ваше доверие и сохранить наследие любимой серии — гордым и живым».

Heroes of Might & Magic: Olden Era поступила в продажу 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass (Ultimate, PC). За это время проект собрал на площадке Valve более 6 тыс. «очень положительных» отзывов — рейтинг одобрения достиг 89 %.

Теги: стратегия, тактика, hooded horse, unfrozen, heroes of might & magic: olden era
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

