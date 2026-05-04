Google кардинально обновила дизайн и интерфейс приложения Gemini

Последние несколько месяцев Google работала над созданием обновлённого дизайна приложения Gemini. Теперь же появилась возможность оценить результат этой деятельности разработчиков.

На домашнем экране Gemini появилась строка с закруглёнными краямидля ввода запроса. Справа в этой строке размещены иконки для голосового запроса и активации функции Gemini Live. Слева имеется знак «+», который открывает дополнительное меню с функциями запуска камеры устройства, раздела «Фото». Внизу панели располагаются кнопки «Файлы», «Блокноты» и «Больше загрузок».

Доступные инструменты, такие как «Изображения», «Видео», «Музыка», «Холст», «Углубленное исследование» и «Обучение с гидом», расположены ниже. Google некоторое время тестировала этот унифицированный интерфейс для Android-приложения и веб-версии сервиса для ПК, а в версии Gemini для macOS он уже реализован. В центральной части экрана появляется приветствие, а над ним — логотип Gemini. Одним из заметных изменений стал красочный пульсирующий фон с градиентным эффектом.

Google вернула переключатель доступных ИИ-моделей в виде выпадающего меню в верхний левый угол. В дополнение к этому используется обновлённый набор иконок с тонкими округлыми контурами. Переключатель учётных записей переместился в нижнюю часть навигационного блока. В чатах пункт «Смотреть шаги рассуждения» перенесён в дополнительное меню.

В версии Gemini для iOS разработчики активно использовали элементы дизайна Liquid Glass. На данном этапе обновлённый интерфейс приложения доступен ограниченному числу пользователей. Очевидно, более широкое развёртывание следует ожидать после того, как завершится этап тестирования.