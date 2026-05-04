Samsung сменила главу телевизионного подразделения — китайские конкуренты давят всё сильнее

Китайские конкуренты, которые давно теснят японских и южнокорейских производителей ЖК-панелей, теперь добрались и до рынка телевизоров. На фоне растущей конкуренции Samsung Electronics впервые за два года решила сменить главу направления телевизионной техники — на эту должность назначен бывший глава маркетинговой службы Ли Вон Чин (Lee Won-jin).

Опыт работы в глобальном маркетинге, как ожидает руководство Samsung Electronics, должен позволить новому руководителю бизнеса по выпуску телевизионной техники укрепить позиции марки в соответствующем сегменте рынка. Прежний глава подразделения Visual Display Business — Ён Сок У (Yong Seok-woo), сохранит за собой пост советника. Ли Вон Чин имеет опыт работы в Google, откуда он в 2014 году перешёл в Samsung.

В обычном режиме Samsung проводит регулярные кадровые перестановки в декабре каждого года, но в данном случае она отошла от графика, хотя и не стала публично называть соответствующие причины. От нового руководителя бизнеса по выпуску ТВ ждут реформ, которые будут направлены на укрепление позиций Samsung в данном сегменте рынка. В марте Sony подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской TCL, тем самым усилив конкуренцию на рынке. Издание Nikkei ранее сообщало, что Samsung рассматривала идею о прекращении продаж бытовых устройств и телевизоров на китайском рынке до конца текущего года из-за растущей конкуренции со стороны местных компаний. В первом квартале текущего года её прибыль в сегменте ТВ сократилась из-за стагнации спроса и роста затрат на материалы и комплектующие.

Теги: samsung, samsung electronics, производство электроники, телевизоры, кадровые перестановки
