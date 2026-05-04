Сегодня 04 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Видеокарты GeForce RTX 5050 и Radeon RX ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Видеокарты GeForce RTX 5050 и Radeon RX 9070 появились в рейтинге оборудования Steam

Компания Valve опубликовала новые данные касательно оборудования и программного обеспечения, используемого на платформе Steam. В апреле зафиксировано продолжение роста популярности видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000. Все десктопные ускорители серии теперь представлены в рейтинге Steam, в том числе и модель GeForce RTX 5050.

Источник изображений: videocardz.com

Источник изображений: videocardz.com

На десктопные версии GeForce RTX 5000 приходится 10,8 % пользовательских устройств. Доля увеличивается до 13,41 %, если учесть мобильные версии ускорителей RTX 50-й серии. Доля RTX 5070 в апреле составила 2,86 %, а ускорители RTX 5060 и RTX5060 Ti использовались на 2,57 % и 1,81 % устройств соответственно. Доля RTX 5070 Ti составила 1,62 %, а RTX 5060 и RTX 5090 — 1,37 % и 0,41 % соответственно. Новичком рейтинга стал ускоритель RTX 5050, чья доля в апреле составила 0,16 %.

Среди видеокарт AMD в рейтинге Steam также появился новичок. Речь об ускорителе Radeon RTX 9070, доля которого в апреле составила 0,17 %. Наиболее популярной десктопной видеокартой бренда стала модель RX 7800 XT, доля которой составила 1,22 %, увеличившись на 0,17 % по сравнению с предыдущим месяцем.

Ещё в рейтинге пользовательских видеокарт за апрель появился процессор Apple M2, доля которого составила 1,77 %. Данные касательно объёма оперативной памяти указывают на смещение в сторону использования более ёмких модулей. Количество ПК с 16 Гбайт ОЗУ составила 23,51 %, увеличившись на 1,98 % по сравнению с показателем за март. Категория устройств с 8 Гбайт ОЗУ остаётся самой многочисленной с долей 26,76 %, но она сократилась на 0,76 % относительно предыдущего месяца.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игроки не оценили S&box — духовный наследник Garry’s Mod собирает в Steam «смешанные» отзывы
Valve отложила запуск Steam Machine и Steam Frame из-за дефицита памяти
Продажи ускорителей Huawei в Китае в этом году взлетят на 60 % минимум и выведут компанию в лидеры рынка
Palit прояснила ситуацию вокруг Galax — производитель видеокарт продолжит работу под её началом
Китайская Lisuan Tech стала четвёртым в мире производителем GPU с WHQL-сертификацией Microsoft
[Обновлено] Легендарный производитель видеокарт Galax закрывается — но Palit может сохранить бренд
Теги: steam, видеокарты, рейтинг
steam, видеокарты, рейтинг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей
Digital Foundry: с релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered прошёл уже год, а игра всё ещё сломана
«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ
Минпромторг РФ исключил из списка параллельного импорта ПК и носители информации ряда ведущих производителей
Москвичей лишат мобильного интернета и SMS на майские праздники
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 4 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 4 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 4 ч.
Долгожданное воссоединение: моддер добавил в Resident Evil Requiem торговца из ремейка Resident Evil 4 5 ч.
Квартальные расходы на облачные инфраструктуры выросли на 35 % — до $129 млрд 6 ч.
Продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era превысили 500 тыс. копий менее чем за три дня после релиза 8 ч.
Аддон Lord of Hatred вернул игроков в Diablo IV — первый за полтора года новый рекорд пикового онлайна в Steam 9 ч.
OpenAI добавила в Codex анимированных ИИ-«питомцев» для напоминаний о ходе работы — пока на Windows и macOS 22 ч.
Microsoft адаптировала Azure Local для крупномасштабных суверенных облаков 03-05 12:53
Nebius купила стартап Eigen AI, повышающий производительность ИИ-моделей 03-05 12:26
На фоне торговой войны США и Китая Huawei прогнозирует рост выручки от продажи ИИ-чипов на 60 % 3 ч.
MSI IPC выпустила 3,5″ одноплатный компьютер MS-CF27 с четырьмя портами 2.5GbE 3 ч.
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя 3 ч.
GameStop предложила купить eBay за $56 млрд 4 ч.
Видеокарты GeForce RTX 5050 и Radeon RX 9070 появились в рейтинге оборудования Steam 4 ч.
Western Digital увеличила квартальную выручку в полтора раза благодаря ИИ 5 ч.
Samsung сменила главу телевизионного подразделения — китайские конкуренты давят всё сильнее 6 ч.
Японский производитель унитазов неожиданно заработал на буме ИИ и дефиците памяти 6 ч.
Трудный выбор: телеком-операторы хотят и ИИ внедрить, и сэкономить, и избежать привязки к одному поставщику 7 ч.
Fujitsu распрощается с мейнфреймами к 2035 году — на смену придут квантовые или ИИ-суперкомпьютеры 8 ч.