Видеокарты GeForce RTX 5050 и Radeon RX 9070 появились в рейтинге оборудования Steam

Компания Valve опубликовала новые данные касательно оборудования и программного обеспечения, используемого на платформе Steam. В апреле зафиксировано продолжение роста популярности видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000. Все десктопные ускорители серии теперь представлены в рейтинге Steam, в том числе и модель GeForce RTX 5050.

На десктопные версии GeForce RTX 5000 приходится 10,8 % пользовательских устройств. Доля увеличивается до 13,41 %, если учесть мобильные версии ускорителей RTX 50-й серии. Доля RTX 5070 в апреле составила 2,86 %, а ускорители RTX 5060 и RTX5060 Ti использовались на 2,57 % и 1,81 % устройств соответственно. Доля RTX 5070 Ti составила 1,62 %, а RTX 5060 и RTX 5090 — 1,37 % и 0,41 % соответственно. Новичком рейтинга стал ускоритель RTX 5050, чья доля в апреле составила 0,16 %.

Среди видеокарт AMD в рейтинге Steam также появился новичок. Речь об ускорителе Radeon RTX 9070, доля которого в апреле составила 0,17 %. Наиболее популярной десктопной видеокартой бренда стала модель RX 7800 XT, доля которой составила 1,22 %, увеличившись на 0,17 % по сравнению с предыдущим месяцем.

Ещё в рейтинге пользовательских видеокарт за апрель появился процессор Apple M2, доля которого составила 1,77 %. Данные касательно объёма оперативной памяти указывают на смещение в сторону использования более ёмких модулей. Количество ПК с 16 Гбайт ОЗУ составила 23,51 %, увеличившись на 1,98 % по сравнению с показателем за март. Категория устройств с 8 Гбайт ОЗУ остаётся самой многочисленной с долей 26,76 %, но она сократилась на 0,76 % относительно предыдущего месяца.