Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West

Кооперативный шутер Far Far West от издательства Fireshine Games и разработчиков из французской студии Evil Raptor (Pumpkin Jack, Akimbot) спустя всего неделю со старта раннего доступа уже стал хитом Steam.

Напомним, Far Far West вышла 28 апреля в раннем доступе Steam (549 рублей до 5 мая). На релизе игра продалась в количестве 250 тыс. копий (показатель был достигнут за два дня) и заслужила «крайне положительные» отзывы (рейтинг 96 %).

Как стало известно, за следующие четыре дня Far Far West удвоила показанный за 48 часов результат — на исходе первой недели суммарные продажи игры по всему миру превысили 500 тыс. копий.

Разработчики были удивлены прошлым достижением Far Far West, а новое оказалось за пределами мечтаний команды: «Это за гранью всех наших ожиданий! Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам».

Evil Raptor подчеркнула, что в настоящее время сосредоточена на исправлении багов и ошибок, о которых сообщают пользователи. За наполнение Far Far West новым контентом создатели возьмутся после устранения основных проблем.

События Far Far West разворачиваются на альтернативном Диком Западе, населённом фэнтезийными монстрами. Игрокам в роли роботов-ковбоев предстоит стрелять и колдовать, выполнять контракты и остерегаться поезда-призрака.

На старте раннего доступа Far Far West предлагает кооператив на четырёх человек (можно играть и одному), систему прокачки, механику индивидуализации персонажа и текстовый перевод на русский язык.