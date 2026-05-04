В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer

Немецкий энтузиаст и глава компании Thermal Grizzly Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом Der8auer, провёл несколько тестов кабеля питания для видеокарт Asus ROG Equalizer 12V-2×6. Asus утверждает, что этот кабель позволяет уменьшить колебания тока и увеличить нагрузочную способность с 9,2 А до 17 А на провод.

В последнем тесте основное внимание уделяется мостику на кабеле ближе к коннектору, который соединяет линии 12 В и линии заземления в две группы. Судя по всему, Asus использует такую схему для выравнивания распределения тока, однако предыдущий тест кабеля показал больший разброс, чем ожидалось, по отдельным контактам.

В ходе повторного тестирования Der8auer убрал мостик и снова протестировал тот же кабель. До внесения изменений разница между контактами с самой высокой и самой низкой нагрузкой составляла около 4 А, при этом на одном контакте сила тока достигала 10 А, а на другом — 6 А. После удаления мостика разброс значений силы тока сократился примерно до 1,5 А, а сила тока на контактах варьировалась от 7,5 А до 8,9 А.

В ходе разборки также были изучены контакты разъёма. В кабеле Equalizer компания Asus использует позолоченные контакты, в то время как в большинстве разъёмов 12V-2×6 на видеокартах контакты покрыты оловом. С помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии Der8auer обнаружил остатки олова на позолоченных контактах. Он также отметил, что реальный контактный участок намного меньше, чем вся ширина пружины, и его диаметр составляет примерно от 0,2 до 0,4 мм.

Asus использует конструкцию с четырьмя пружинными контактами, ширина которых на 23 % больше, чем у стандартных контактов с тремя углублениями. Der8auer подтвердил, что контакты Asus немного длиннее и шире, чем у некоторых других образцов, но усомнился в том, что этого достаточно для заявленного увеличения допустимой нагрузки с 9,2 А до 17 А на провод.

Der8auer не утверждает, что кабель небезопасен. Он считает, что заявленные преимущества сложно подтвердить с помощью этого теста. Разобрав кабель, он обнаружил, что удаление мостика на самом деле улучшило балансировку силы тока, а сочетание позолоченных и оловянных контактов добавило ещё одну переменную в общей надёжности. C учётом все обнаруженных деталей Роман сделал вывод, что не стал бы рекомендовать к покупке данный кабель Asus за $50.