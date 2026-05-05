Эксперты «Инфосистемы Джет» представили концепцию построения ИТ-инфраструктуры в условиях постоянных сбоев и изменений

21 апреля 2026 года в Москве прошла встреча «Инфраструктура 2030: Манифест непрерывности». Команда центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет» показала, как пересобрать инфраструктуру под требования современных приложений. Мероприятие собрало технических руководителей, архитекторов и инженеров, отвечающих за развитие и эксплуатацию ИТ-ландшафтов.

Участники обсудили, почему привычная ИТ-инфраструктура перестаёт справляться с современными нагрузками и что с этим делать.

Сегодня приложения создаются и развиваются в логике микросервисов, слабо связанных модулей и горизонтальной масштабируемости, а классический ИТ-ландшафт строится как монолитная система — с вертикальной масштабируемостью и отказоустойчивостью на уровне инфраструктуры. Именно на этом стыке возникают сбои, а привычные технологии — растянутые кластеры, аппаратная репликация — больше не работают. Задача, которую поставили перед собой эксперты «Инфосистемы Джет», — найти решение, как правильно строить целевой ландшафт, чтобы он работал как единое согласованное целое.

Ответом стала концепция целевой архитектуры непрерывности, основанная на нескольких принципах:

переход от парадигмы основного и резервного ЦОДов к распределённым зонам доступности;

надёжность, которая достигается за счёт распределения и взаимодействия, а не жёсткого контроля; надёжность за счёт быстрого пересоздания, а не восстановления;

способность к изменениям без остановки сервисов;

неопределённость и постоянные изменения — неотъемлемая часть современной архитектуры.

Эксперты «Инфосистемы Джет» разобрали все ключевые слои ландшафта. На уровне архитектуры речь шла об отказе от растянутых доменов и переходе к локальным зонам доступности вместо классических ЦОДов, где согласованность данных обеспечивается на уровне приложений, а не «железа».

В части Kubernetes ключевой стала дискуссия о независимых кластерах: они надёжнее растянутых при географически разнесённых площадках, а вопрос сложности управления закрывается мультикластерными оркестраторами.

Infrastructure-as-Code, по мнению спикеров, превращается из DevOps-практики в обязательное условие непрерывности — Git становится единственным источником истины, любое ручное изменение приравнивается к инциденту.

Отдельно обсудили переход от мониторинга к наблюдаемости (observability), когда оценивается не состояние отдельных компонентов, а работа сервиса целиком, с опорой на SLO вместо разрозненных метрик. В работе с данными выделили три основных подхода: шардирование, перенос логики управления консистентностью данных в приложение и использование распределённых систем хранения, включая S3-совместимые решения.

Также эксперты рассмотрели сетевой уровень — как балансировка и корректные health-check помогают системе автоматически переживать сбои.

В завершение участники сделали акцент на безопасности. Атаки всё чаще направлены на инфраструктуру и системы резервного копирования, поэтому критически важны регулярные тесты восстановления, харденинг и отработка сценариев сбоев.

