Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт

Компания Be quiet! представила новые процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6. Новинки впервые показали на выставке CES 2026 в начале года. Теперь производитель готов к их запуску. Компания сообщила стоимость кулеров и дату их поступления в продажу.

Источник изображений: Be quiet!

Размеры однобашенной модели Dark Rock 6 составляют 162 × 139 × 102,4 мм, вес — 1,01 кг. В верхней части кулера расположена магнитная накладка. Система охлаждения оснащена шестью теплопроводящими трубками диаметром 6 мм и одним тихим 135-мм вентилятором Silent Wings. Производитель заявляет для него уровень шума 11,9, 23,2 и 31,1 дБА при 50-, 70- и 100-процентной скорости работы соответственно. Вентилятор создаёт воздушный поток до 52,94 CFM, статическое давление до 2,48 мм вод. ст. и обладает максимальной скоростью работы 2000 об/мин. Для вентилятора заявлен ресурс в 300 тыс. часов на отказ.

Согласно Be quiet!, модель Dark Rock 6 предназначена для отвода до 220 Вт тепловой энергии от процессора. Система охлаждения совместима с процессорными разъёмами Intel LGA 1851/1700/1200/1150/1151/1155, а также AMD Socket AM5/AM4.

Размеры двухбашенной модели Dark Rock Pro 6 составляют 169 × 147 × 140 мм, вес — 1,34 кг. В состав кулера входят семь никелированных медных теплопроводящих трубок диаметром 6 мм и два вентилятора Silent Wings. Передний имеет диаметр 120 мм, работает со скоростью до 2000 об/мин, создаёт воздушный поток до 79,48 CFM и статическое давление до 2,5 мм вод. ст. Второй вентилятор, располагающийся между двумя башнями радиатора, имеет диаметр 135 мм. Он работает со скоростью до 1900 об/мин, создаёт воздушный поток до 135,04 CFM (при скорости 100 %) и статическое давление до 2,25 мм вод. ст.

Общий уровень шума Dark Rock Pro 6 составляет не более 32,4 дБА. Данная модель системы охлаждения предназначена для отвода до 300 Вт тепловой энергии от центрального процессора. Кулер совместим с процессорными разъёмами Intel LGA 1851/1700/1200/1150/1151/1155, а также AMD Socket AM5/AM4.

Радиаторы систем охлаждения, как и прежде, имеют чёрное керамическое покрытие для лучшего распределения тепла. Оба кулера поставляются с термопастой и фирменной отвёрткой в комплекте. Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 поступят в продажу 19 мая. Рекомендованная стоимость модели Dark Rock Pro 6 составляет €109,90/$129,90, а модели Dark Rock 6 — €89,90/$109,90.

