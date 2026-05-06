Galaxy S26 получит бету One UI 9 раньше, чем владельцы старых моделей увидят стабильную One UI 8.5

Samsung начала готовить выпуск One UI 9 для линейки Galaxy S26. На внутренних тестовых серверах компании появилась первая бета-сборка обновления на базе Android 17, а публичный релиз бета-версии может состояться уже в следующем месяце. Официальная премьера One UI 9 предположительно ожидается 22 июля, одновременно с новыми складными смартфонами Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8 Wide.

Первым новую сборку обнаружил эксперт Тарун Ватс (Tarun Vats). По его данным, Galaxy S26 Ultra работает под прошивкой S948BXXU2ZZE7, а бета-версия размещена на внутренних серверах сразу в нескольких регионах. Пока виден только вариант B — глобальная версия для международного рынка. Остальные модификации должны проявиться в ближайшее время.

Помимо линейки Galaxy S26, бета-версию One UI 9 могут получить Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Для этих устройств бета-сборок пока нет, но они могут появиться в скором времени. По более ранним сообщениям, Samsung официально представит One UI 9 на базе Android 17 одновременно с тремя новыми складными смартфонами. До этого момента компания использует бета-тестирование, чтобы устранить ошибки и доработать обновление.

В зависимости от планов Samsung, график бета-тестирования One UI 9 может пересечься со стабильным развёртыванием One UI 8.5. Выпуск предыдущей версии компания вряд ли завершит до конца июня, а возможно, и до конца июля. Как именно Samsung справится с двумя релизами одновременно, станет ясно в ближайшие недели.