«Пассворк» стал первым в России менеджером паролей с сертификатом ФСТЭК

Российский менеджер паролей «Пассворк» получил сертификат ФСТЭК России по четвёртому уровню доверия. Разработчик утверждает, что это первый случай в стране, когда сертификацию такого уровня прошёл корпоративный менеджер паролей. Полученный статус позволяет применять продукт в системах с наиболее жёсткими требованиями к информационной безопасности — включая государственные структуры, банки, телекоммуникационные компании и объекты критической инфраструктуры.

Для начала отметим, что «Пассворк» — корпоративный менеджер паролей и секретов, устанавливаемый на сервер заказчика. Сервис предназначен для хранения и совместного использования учётных данных внутри компаний. Он поддерживает ролевую модель доступа, ведёт журнал действий пользователей и умеет интегрироваться со службами каталогов и системами мониторинга безопасности. Продукт включён в реестр российского ПО.

Четвёртый уровень доверия является наивысшим для коммерческих средств защиты информации в России. Полученный 30 апреля 2026 года сертификат № 5603 подтверждает соответствие менеджера паролей требованиям безопасности ФСТЭК и допускает его применение в государственных информационных системах до 1 класса защищённости включительно, в системах персональных данных до 1 уровня защищённости включительно, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно, а также в автоматизированных системах управления до 1 класса защищённости включительно.

Фактически речь идёт о возможности официального применения продукта в наиболее чувствительных и регулируемых сегментах российского рынка. Кроме того, наличие сертификата упрощает внедрение решения в организациях, где требуется подтверждение соответствия требованиям регуляторов. Для коммерческих компаний, не подпадающих под обязательные предписания ФСТЭК, сертификация служит дополнительным подтверждением надёжности продукта.

Сертификация проводилась по требованиям ФСТЭК России, в частности в соответствии с приказом ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 года. Проверка охватывала сразу несколько направлений: архитектуру продукта, реализацию криптографических алгоритмов, механизмы аутентификации и разграничения доступа, систему журналирования событий, а также процессы разработки, тестирования и управления уязвимостями. Отдельно оценивались проектная и эксплуатационная документация, а также процедуры реагирования на инциденты безопасности.

«Получение сертификата ФСТЭК — это подтверждение готовности "Пассворка" работать в самых требовательных системах», — отметил генеральный директор ООО «Пассворк» Андрей Пьянков. По его словам, компания стала первым российским менеджером паролей, который может использоваться в инфраструктурах первой категории значимости, а сама сертификация является важным шагом для рынка средств защиты информации и импортозамещения в сфере безопасности.