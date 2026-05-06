На смартфонах Google Pixel без видимой причины перестали работать eSIM

Не успела Google оправиться от сбоев, вызванных мартовскими обновлениями смартфонов Pixel, которые начинали аномально быстро поглощать заряд батареи или вообще теряли работоспособность, как дала о себе знать новая напасть — сбои в работе eSIM.

За последние несколько недель владельцы смартфонов Google Pixel стали активно сообщать о проблемах с eSIM — жалобы публикуются в соцсети X, на платформе Reddit и на сайтах поддержки самой Google. Чаще всего сбои проявляются на моделях серий Pixel 9 и 10; причём физические SIM-карты работают нормально. В одном из случаев eSIM на Pixel 10 Pro без видимых причин перестаёт подавать признаки жизни — смартфон приходится перезагружать каждые три или четыре дня. В ряде других случаев eSIM из-за необъяснимой ошибки вообще отказывается работать; подобные инциденты возникают при попытке смены оператора даже на разблокированном смартфоне. Общего для всех случаев симптома установить не удалось, причины возникновения сбоев пока тоже неизвестны.

Возникла, однако, версия, что проблема возникает при перепрошивке смартфона через ПК, а не установке обновления «по воздуху». У некоторых пользователей eSIM начала отключаться после установки предварительной версии Google Android 17. Google не стала отпираться и признала наличие проблемы на одном из сайтов поддержки, хотя и не предложила даже временного решения. К слову, один из владельцев Pixel 9a попытался сдать его производителю на гарантийный ремонт — и получил отказ со ссылкой на несуществующие «повреждения экрана, корпуса и камер».

Теги: google, pixel, esim
