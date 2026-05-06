Xiaomi представила беспроводную игровую мышь Gaming Mouse 2 с флагманским сенсором PixArt

Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2, которая получила флагманский сенсор PixArt PAW3955XM — он обещает точность движений в киберсражениях, но частоту опроса для устройства китайский производитель не уточнил.

Xiaomi отметила, что Gaming Mouse 2 комплектуется PixArt PAW3955XM — вероятно, это другая версия того, что использовался в других флагманских продуктах, в том числе в серии Ajazz AJ159. Тип микроконтроллера в Xiaomi не подтвердили; частота опроса, вероятно, составит 8 кГц.

Известно, что Xiaomi Gaming Mouse 2 получит заводскую калибровку в 1 % DPI и поддержку до 4000 DPI. Скорость отслеживания составляет 750 дюймов в секунду; сенсор способен обрабатывать более 20 000 выборок в секунду. Поддерживается обработка ускорения до 60g, что поможет с высокой точностью обнаруживать резкие движения и резкую перемену их направления.

Внешне Xiaomi Gaming Mouse 2 на тизерном изображении не имеет значительных отличий от конкурирующих устройств, в том числе от продукции Logitech. Сроки выхода новой беспроводной игровой мыши также не уточняются, но после публикации изображений едва ли пройдёт много времени.

xiaomi, pixart, мышь
