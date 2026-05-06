В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»

Китай представил новый беспилотный карьерный самосвал Shuanglin K7, способный двигаться боком, словно краб, и разворачиваться практически на месте. Эта разработка стала важным шагом к модернизации горнодобывающей отрасли страны. Машина была создана совместно компанией Shuanglin Group и учёными из Университета Цинхуа (Tsinghua). Для такой техники не будет слепых зон, а её манёвренность непревзойдённа.

Главная особенность самосвала K7 заключается в использовании технологии распределённого электрического управления колёсами. Благодаря независимому управлению каждым колёсным модулем самосвал может двигаться не только вперёд и назад, но и вбок, а также совершать разворот на месте. Это особенно важно для работы в узких карьерах и на сложных наклонных участках, где обычные карьерные машины испытывают серьёзные трудности при маневрировании.

Несмотря на высокую манёвренность, машина обладает внушительными размерами и мощностью. Её собственная масса составляет около 100 тонн, длина — почти 14 метров, а грузоподъёмность достигает 158 тонн. Самосвал оснащён системой быстрой замены батареи, позволяющей восстановить работоспособность всего за несколько минут, что обеспечивает круглосуточную эксплуатацию. Автономное управление и электрическая тяга делают его более эффективным и экологичным по сравнению с традиционной карьерной техникой.

Разработчики заявляют, что самосвал за счёт рекуперативного торможения может возвращать аккумуляторам до 85 % кинетической энергии, что вместе со сменными аккумуляторами обеспечивает ему круглосуточную автономную работу. Максимальная скорость движения автомобиля составляет 29 км/ч, а объём кузова достигает 100 м³. Самосвал сохраняет возможность работы даже в случае частичного выхода из строя нескольких колёс, что повышает резервирование и безопасность на производстве.

Создание Shuanglin K7 отражает стремление Китая к полной автоматизации добывающей промышленности. Использование таких машин позволяет сократить участие человека в опасных производственных условиях, повысить безопасность и увеличить производительность. В частности, в мае прошлого года государственный энергетический гигант China Huaneng Group запустил в автономном районе Внутренняя Монголия крупнейший в мире парк беспилотных карьерных самосвалов, состоящий из 100 автомобилей, оснащённых системами автономного вождения от Huawei Technologies.

Аналогичным образом в конце апреля на крупной открытой угольной шахте в пустыне Гоби на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района было задействовано 300 электрических машин с автопилотом. В настоящее время примерно 70 % оборудования на этом объекте электрифицировано, а к концу года планируется довести этот показатель до 90 %.

Практика показывает, что будущее тяжёлой промышленной техники связано с роботизацией, автономностью и интеллектуальными системами управления, которые постепенно становятся стандартом для крупных горнодобывающих предприятий.