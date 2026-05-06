Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае создали первый в мире беспилотны...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»

Китай представил новый беспилотный карьерный самосвал Shuanglin K7, способный двигаться боком, словно краб, и разворачиваться практически на месте. Эта разработка стала важным шагом к модернизации горнодобывающей отрасли страны. Машина была создана совместно компанией Shuanglin Group и учёными из Университета Цинхуа (Tsinghua). Для такой техники не будет слепых зон, а её манёвренность непревзойдённа.

Источник изображения: Science and Technology Daily

Источник изображения: Science and Technology Daily

Главная особенность самосвала K7 заключается в использовании технологии распределённого электрического управления колёсами. Благодаря независимому управлению каждым колёсным модулем самосвал может двигаться не только вперёд и назад, но и вбок, а также совершать разворот на месте. Это особенно важно для работы в узких карьерах и на сложных наклонных участках, где обычные карьерные машины испытывают серьёзные трудности при маневрировании.

Несмотря на высокую манёвренность, машина обладает внушительными размерами и мощностью. Её собственная масса составляет около 100 тонн, длина — почти 14 метров, а грузоподъёмность достигает 158 тонн. Самосвал оснащён системой быстрой замены батареи, позволяющей восстановить работоспособность всего за несколько минут, что обеспечивает круглосуточную эксплуатацию. Автономное управление и электрическая тяга делают его более эффективным и экологичным по сравнению с традиционной карьерной техникой.

Разработчики заявляют, что самосвал за счёт рекуперативного торможения может возвращать аккумуляторам до 85 % кинетической энергии, что вместе со сменными аккумуляторами обеспечивает ему круглосуточную автономную работу. Максимальная скорость движения автомобиля составляет 29 км/ч, а объём кузова достигает 100 м³. Самосвал сохраняет возможность работы даже в случае частичного выхода из строя нескольких колёс, что повышает резервирование и безопасность на производстве.

Создание Shuanglin K7 отражает стремление Китая к полной автоматизации добывающей промышленности. Использование таких машин позволяет сократить участие человека в опасных производственных условиях, повысить безопасность и увеличить производительность. В частности, в мае прошлого года государственный энергетический гигант China Huaneng Group запустил в автономном районе Внутренняя Монголия крупнейший в мире парк беспилотных карьерных самосвалов, состоящий из 100 автомобилей, оснащённых системами автономного вождения от Huawei Technologies.

Аналогичным образом в конце апреля на крупной открытой угольной шахте в пустыне Гоби на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района было задействовано 300 электрических машин с автопилотом. В настоящее время примерно 70 % оборудования на этом объекте электрифицировано, а к концу года планируется довести этот показатель до 90 %.

Практика показывает, что будущее тяжёлой промышленной техники связано с роботизацией, автономностью и интеллектуальными системами управления, которые постепенно становятся стандартом для крупных горнодобывающих предприятий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя
В Китае перестали выдавать лицензии роботакси после хаоса, устроенного Baidu
Автопилот Super Cruise от GM преодолел 1 миллиард миль — на это ушло 9 лет
В Китае установили крупнейший в мире плавучий морской ветряк — с ротором площадью в семь футбольных полей
Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях
С новой линии в Неваде сошёл первый серийный электрический грузовик Tesla Semi
Теги: автопилот, электромобиль
автопилот, электромобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует
Iren купит Mirantis за $625 млн, чтобы расширить свой ИИ-стек 19 мин.
Google Chrome для Android научился не показывать сайтам точное местоположение 25 мин.
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades 53 мин.
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ 2 ч.
Студия разработчиков MindsEye уволила 90 % сотрудников, а план спасения игры под угрозой 2 ч.
Китайский «Большой фонд» может возглавить финансирование DeepSeek при оценке $45 млрд 3 ч.
Galaxy S26 получит бету One UI 9 раньше, чем владельцы старых моделей увидят стабильную One UI 8.5 3 ч.
«Выглядит круто и ужасно одновременно»: авторы ремастеров GTA анонсировали онлайн-боевик о сражениях огромных монстров BeastLink 3 ч.
Спустя 10 лет в Steam вернулась амбициозная военная стратегия R.U.S.E. — с поддержкой Steam Deck и всеми DLC в комплекте 4 ч.
4 или 32 Гбайт: Microsoft запуталась в собственных рекомендациях по оперативной памяти для Windows 11 5 ч.
Прототип тихого сверхзвукового лайнера NASA X-59 в шаге от преодоления сверхзвукового барьера 2 мин.
В 2025 году AWS увеличила площадь своих ЦОД и офисов на 16 % 6 мин.
Как тебе такое, Илон Маск? Китайская BYD стала популярнее Tesla на многих рынках за пределами Китая 8 мин.
Активисты ополчились на IPO компании SpaceX на $2 трлн — в прошлом году они обвалили капитализацию Tesla на $600 млрд 9 мин.
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком» 25 мин.
Видео: серийная версия робота Atlas от Boston Dynamics выполнила «уголок в упоре» 60 мин.
Власти США намерены вмешаться в цепочки поставок, чтобы смягчить дефицит памяти 2 ч.
LG Display показала Tandem OLED с удвоенным сроком службы и сниженным потреблением, а также геймерский 720-Гц OLED-дисплей 2 ч.
Частные инвесторы нашли способ вложиться в OpenAI и другие «закрытые» ИИ-компании — через криптоплатформы 2 ч.
Акции Intel достигли исторического максимума — вложения властей США с августа упятерились 2 ч.