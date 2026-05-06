Google Chrome для Android научился не показывать сайтам точное местоположение

В стремлении повысить конфиденциальность пользователей Chrome компания Google объявила, что теперь браузер в версии для Android может показывать сайтам лишь приблизительное, а не точное местоположение.

Это решение поможет сохранить нужные функции, не жертвуя при этом конфиденциальностью в пользу неизвестных сайтов. Так, если человеку интересна информация о погоде или другие сведения применительно к его району, у него нет потребности показывать свои точные координаты. Хотя при желании можно выводить и их.

«В ближайшие месяцы» функция показа приблизительного местоположения появится и в версии Chrome для настольных компьютеров. Появятся и новые средства API, позволяющие разработчикам указывать, какие именно данные о местоположении необходимы их сайтам. «Призываем разработчиков пересмотреть свои потребности в местоположении и запрашивать точное только тогда, когда это необходимо для функциональности сайта», — пояснили в Google.

О планах Google относительно Chrome для iOS не сообщается ничего, но пользователи iPhone и iPad уже не первый год имеют возможность показывать определённым приложениям лишь свою приблизительную позицию. Это не позволяет устанавливать соответствующие настройки для каждого сайта индивидуально, но помогает сохранить конфиденциальность.

Теги: google, chrome, android
