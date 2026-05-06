Представлен E Ink-планшет reMarkable Paper Pure — быстрее, легче и умнее, чем reMarkable 2

Норвежский производитель reMarkable представил новый монохромный планшет Paper Pure, который заменил устаревшую модель reMarkable 2 на базе технологии электронных чернил (E-Ink). Устройство получило более производительное железо и современные программные функции, сообщает TechCrunch.

Новинка оснащена 10,3-дюймовым экраном с разрешением 1872 × 1404 пикселей и плотностью 226 ppi, что соответствует характеристикам предшественника, однако экран стал шире. Инженерам удалось снизить вес гаджета на 40 грамм (всего 360 грамм) и увеличить объём встроенной памяти до 32 Гбайт — это в четыре раза больше, чем было в reMarkable 2. Также компания заявила о повышении отзывчивости экрана на 50 % и росте автономности на 30 % благодаря аккумулятору ёмкостью 3820 мА·ч.

Для соответствия современным требованиям производитель добавил множество функций, в том числе синхронизацию календаря и автоматическое конвертирование документов из облачных хранилищ в читаемый формат непосредственно на планшете. Улучшенные алгоритмы поиска по рукописному тексту и интеграция с корпоративными мессенджерами и инструментами совместной работы, такими как Slack и Miro, позволяют быстро переводить рукописные заметки и эскизы в цифровой вид для отправки коллегам.

Одновременно reMarkable объявила о прекращении производства модели reMarkable 2, хотя существующие пользователи продолжат получать обновления ПО и техническую поддержку. Базовая версия Paper Pure стоимостью почти $400 комплектуется стандартным стилусом, а версия за $449 включает усовершенствованный Marker Plus с функцией ластика и цветной чехол. Заказы уже открыты, а старт продаж намечен на начало июня. На текущий момент компания реализовала более 3,5 млн устройств и насчитывает 1,2 млн подписчиков сервиса Connect, предоставляющего облачное хранилище и эксклюзивные шаблоны.