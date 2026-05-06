Серверы Ubuntu снова заработали после пятидневной DDoS-атаки

Ответственная за разработку ОС Ubuntu компания Canonical подтвердила, что её службы вернулись в строй после крупной DDoS-атаки, из-за которой часть её инфраструктуры, в том числе сайты и репозитории, оставалась недоступной в течение пяти дней.

DDoS-атаки или атаки типа «отказ в обслуживании» остаются одним из наиболее дешёвых и действенных способов выводить из строя целевые ресурсы. Они оказываются довольно эффективными, используя поток сетевых запросов, которые трудно отличить от подлинных, — выбранные жертвами системы испытывают перегрузки. С ними Canonical и боролась эти пять дней, лишь недавно восстановив работу служб.

«На данном этапе мы развернули меры по смягчению последствий и восстановили работу служб, пострадавших в распределённой атаке типа „отказ в обслуживании“ (DDoS). <..> Может наблюдаться частичное снижение производительности некоторых сервисов, пока мы продолжаем работу над устранением проблемы», — сообщили в компании. Все компоненты инфраструктуры вернулись к работе, указано на странице статуса Canonical. Очевидно, сделать это было непросто: атака, предположительно, началась ещё 30 апреля, а о её нейтрализации компания отчиталась лишь 6 мая.

Злоумышленники вывели из строя основные репозитории, в том числе репозитории с обновлениями безопасности Ubuntu, поставив пользователей платформы в затруднительное положение — зато продолжали работать локальные зеркала, да и основные ресурсы время от времени возвращались в работоспособное состояние. Причину инцидента достоверно установить не удалось. По одной из версий, атаку развернули ближневосточные религиозные экстремисты, которые так и не пояснили, почему выбрали в качестве цели платформу с открытым исходным кодом.

Теги: ubuntu, canonical, ddos
