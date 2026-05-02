Хакеры «вырубили» Ubuntu: серверы не работают, критические патчи застряли

Серверы Ubuntu и её материнской компании Canonical не работают вторые сутки из-за DDoS-атаки. Ответственность взяла проиранская хакерская группировка. Сбой произошёл через несколько часов после того, как исследователи неудачно раскрыли серьёзную уязвимость в Linux и опубликовали код для её эксплуатации. Из-за отключения Ubuntu не может донести до пользователей исправления системы безопасности. Обновления при этом приходят только с зеркал.

Источник изображения: David Pupăză / unsplash.com

Сайты Ubuntu и Canonical перестали открываться в четверг утром, тогда же стало невозможно скачать обновления операционной системы (ОС) с серверов компании. На странице статуса Canonical и в соцсети X появилось сообщение: «Веб-инфраструктура Canonical подвергается продолжительной трансграничной атаке, и мы работаем над её устранением». Больше представители Ubuntu и Canonical ничего не комментировали.

Источник изображения: @Canonical / x.com

Согласно публикациям в Telegram и других соцсетях, атаку провела проиранская группировка с помощью Beam. Этот сервис называет себя инструментом для проверки серверов под высокой нагрузкой, но, как и другие стрессеры, по сути служит прикрытием для платной услуги: за деньги злоумышленники могут вывести из строя чужой сайт. На днях та же группировка взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на eBay.

По данным модератора Ask Ubuntu, недоступными оказались ubuntu.com, canonical.com, security.ubuntu.com, archive.ubuntu.com, blog.ubuntu.com, developer.ubuntu.com, portal.canonical.com, academy.canonical.com, assets.ubuntu.com, jaas.ai, maas.io, а также Ubuntu Security API, используемый для отслеживания CVE и уведомлений о безопасности.

Заявление хакерской группировки 313 Team об ответственности за DDoS-атаку на серверы Ubuntu с использованием платформы Beamed.SU. Источник изображения: @VECERTRadar / x.com

Инфраструктура отключилась через несколько часов после того, как исследователи опубликовали код эксплойта, который позволяет рядовым пользователям дата-центров, университетов и других мест получить полный root-доступ к серверам почти под любым дистрибутивом Linux, включая Ubuntu. Пока сайты не работают, Ubuntu не может вовремя предупредить пострадавших о мерах защиты.

Сайты-стрессеры, они же бутеры, существуют десятилетиями. По сути это DDoS-атаки как услуга: за плату любой желающий может заказать атаку на чужой ресурс. Такие сервисы давно попали в поле зрения правоохранителей в разных странах, но прекратить их работу так и не удалось. Почему инфраструктура остаётся недоступной так долго — неясно.

Теги: ubuntu, canonical, кибератаки, кибербезопасность, хакеры
