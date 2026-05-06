Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Россияне смогут с 1 сентября сохранять н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне смогут с 1 сентября сохранять номера телефонов при переезде в другие регионы

С 1 сентября российские абоненты мобильной связи смогут сохранять за собой номера телефонов при переезде в другие регионы — чтобы оформить такой перенос, достаточно будет обратиться с заявлением к своему оператору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источник изображения: Hassan OUAJBIR / unsplash.com

Источник изображения: Hassan OUAJBIR / unsplash.com

«Подать такое заявление можно лично или дистанционно — через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесённых абонентских номеров или с помощью портала госуслуг», — пояснили в правительстве РФ.

В настоящее время при переезде в другой регион абонент, жалеющий сохранить свой номер, вынужден пользоваться тарифным планом на исходных условиях, из-за чего стоимость звонков для него оказывается выше, чем у местных абонентов. Со вступлением в силу новых норм можно будет сохранить свой номер у действующего оператора или выбрать другого — например, если первый в этом регионе отсутствует.

Механизм сохранения номера со сменой региона предусмотрен Стратегией развития отрасли связи в России до 2035 года. Это нововведение «позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли», добавили в пресс-службе правительства.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне начали жаловаться на предпраздничные ограничения мобильного интернета
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели
Россияне стали чуть чаще выбирать бюджетные планшеты, но продажи выросли
Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro на мощных чипах MediaTek показались на изображениях в преддверии анонса
На смартфонах Google Pixel без видимой причины перестали работать eSIM
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Теги: россия, мобильная связь, номера телефонов
россия, мобильная связь, номера телефонов
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
В ChatGPT сменилась базовая модель — теперь это быстрая GPT-5.5 Instant, которая меньше галлюцинирует
Второй трейлер GTA VI вышел ровно год назад, а фанаты вычислили дату следующего показа по расположению планет 33 мин.
Серверы Ubuntu снова заработали после пятидневной DDoS-атаки 2 ч.
Соавтор Mortal Kombat подтвердил работу над новой Mortal Kombat «и не только» 2 ч.
Google проведёт 12 мая мероприятие Android Show I/O Edition — там расскажут об Android 17 и, вероятно, об Aluminium OS 3 ч.
Gemini в «Google Документах» научился запоминать «постоянные» инструкции 3 ч.
Московский суд запретил легендарный развлекательный портал «ЯПлакалъ» 3 ч.
Десктопный Google Chrome без предупреждения раздулся до более чем 4 Гбайт — из-за ИИ 3 ч.
Скандал с Horizon оказался лишь верхушкой айсберга: ошибки в ПО Почты Великобритании ломали судьбы сотрудников 30 лет 4 ч.
Iren купит Mirantis за $625 млн, чтобы расширить свой ИИ-стек 6 ч.
Google Chrome для Android научился не показывать сайтам точное местоположение 6 ч.
«Борьба за выживание»: Microsoft хочет отказаться от обязательств по энергосбережению ради процветания ИИ 22 мин.
AMD уйдёт от универсальных серверных CPU — EPYC ждёт дробление под ИИ, облака и другие сценарии 41 мин.
Россияне смогут с 1 сентября сохранять номера телефонов при переезде в другие регионы 2 ч.
ДАТАРК расширила производство модульных ЦОД 2 ч.
Президент OpenAI оказался владельцем долей в Cerebras и CoreWeave, у которых миллиардные сделки с самой OpenAI 3 ч.
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD 3 ч.
Представлен E Ink-планшет reMarkable Paper Pure — быстрее, легче и умнее, чем reMarkable 2 3 ч.
Выручка AMD от чипов выросла в полтора раза — акции компании на подъёме 4 ч.
Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro на мощных чипах MediaTek показались на изображениях в преддверии анонса 4 ч.
ЦОД уходят в море: Samsung придумала плавучую платформу для ИИ 4 ч.