Россияне смогут с 1 сентября сохранять номера телефонов при переезде в другие регионы

С 1 сентября российские абоненты мобильной связи смогут сохранять за собой номера телефонов при переезде в другие регионы — чтобы оформить такой перенос, достаточно будет обратиться с заявлением к своему оператору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Подать такое заявление можно лично или дистанционно — через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесённых абонентских номеров или с помощью портала госуслуг», — пояснили в правительстве РФ.

В настоящее время при переезде в другой регион абонент, жалеющий сохранить свой номер, вынужден пользоваться тарифным планом на исходных условиях, из-за чего стоимость звонков для него оказывается выше, чем у местных абонентов. Со вступлением в силу новых норм можно будет сохранить свой номер у действующего оператора или выбрать другого — например, если первый в этом регионе отсутствует.

Механизм сохранения номера со сменой региона предусмотрен Стратегией развития отрасли связи в России до 2035 года. Это нововведение «позволит сделать услуги связи более гибкими и удобными для граждан и будет способствовать развитию конкуренции в отрасли», добавили в пресс-службе правительства.