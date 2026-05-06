Nvidia с помощью Corning заменит тысячи медных кабелей в дата-центрах оптикой — ради скорости и экономии энергии

Nvidia заключила партнёрское соглашение с Corning для создания трёх новых заводов в Северной Каролине и Техасе. Эти предприятия будут специализироваться на развитии оптических технологий передачи данных. Будет создано как минимум 3000 рабочих мест, а производственные мощности Corning в США вырастут в десять раз. Nvidia планирует инвестировать в Corning до $2,7 млрд. На фоне этой новости акции Corning выросли на 10 %, а акции Nvidia — более чем на 4 %.

Nvidia получит право на покупку до 15 миллионов обыкновенных акций Corning по цене $180 за акцию, что выше цены закрытия вчерашних торгов в $162,10, но ниже цены акций Corning после сегодняшнего роста. Кроме того, Nvidia имеет право на покупку до 3 миллионов предоплаченных обыкновенных акций Corning на общую сумму $500 млн.

Компании не предоставили подробностей о разрабатываемых технологиях, но, по словам осведомлённых источников, Nvidia готовится заменить медь оптическими волокнами Corning в своих стоечных системах ИИ — интеграция, известная как ко-пакетированная оптика (co-packaged optics). На конференции Nvidia GTC в 2025 году генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) назвал интегрированную оптику крайне важной для развития ИИ.

Аналитики давно ожидали от Nvidia масштабного внедрения оптических технологий, поскольку это обещает значительно увеличить скорость передачи данных и снизить энергопотребление для рабочих нагрузок ИИ. «То, что делает Nvidia, поистине экстраординарно, не только для будущего ИИ, но и для американской рабочей силы в сфере передового производства», — считает генеральный директор Corning Венделл Уикс (Wendell Weeks).

Потребителям компания Corning известна прежде всего производством защитных стёкол для гаджетов, но оптическая связь остаётся её крупнейшим и наиболее быстрорастущим бизнесом. С момента изобретения оптического волокна для дальней связи в 1970 году Corning поставила миллионы километров оптических кабелей.

За последний год акции Corning выросли более чем на 250 %, чему способствовала быстрая адаптация компании со 175-летней историей к новой экономике, в частности, недавняя сделка с Meta на сумму до $6 млрд для строительства завода по производству оптических кабелей в Хикори, Северная Каролина.

Графические процессоры Nvidia играют ключевую роль в разработке больших языковых моделей и позволяют таким технологическим гигантам, как Alphabet и Meta, масштабно расширять свои дата-центры. Цена акций Nvidia за последние пять лет выросла примерно в 14 раз, но в последнее время рост замедлился, поскольку инвесторы распределили свои ставки между более широким кругом компаний, занимающихся инфраструктурой ИИ, поддерживая производителя чипов Intel и поставщика памяти Micron, а также Corning.

Партнёрство с Corning позволит Nvidia использовать оптоволокно для связи между самими чипами и в конечном итоге заменить 5000 медных кабелей внутри стоечных систем компании. «Перемещение фотонов потребляет в 5–20 раз меньше энергии, чем движение электронов», — пояснил преимущества оптической передачи сигнала Уикс. Оптическое волокно также обеспечивает меньшие потери сигнала, чем медь, увеличивая надёжность связи.

«Искусственный интеллект является движущей силой крупнейшего в наше время строительства инфраструктуры — и предоставляет уникальную возможность оживить американское производство и цепочки поставок, — заявил Хуанг. — Вместе с Corning мы создаём будущее вычислительной техники с помощью передовых оптических технологий, закладывая основу для инфраструктуры искусственного интеллекта, где интеллект развивается со скоростью света, и продолжая славную традицию производства в Америке».

В марте 2026 года Nvidia инвестировала $4 млрд в компании Coherent и Lumentum, которые разрабатывают лазеры и компоненты, помогающие преобразовывать данные между световыми и электрическими сигналами. «По мере того, как энергопотребление становится все более важной проблемой, оптоволокно неизбежно все ближе и ближе к вычислительным системам», — уверен Уикс.

В 2025 году Nvidia выпустила два сетевых коммутатора, использующих оптические технологии. Broadcom и Marvell уже представили аналогичные продукты, Intel также в настоящее время разрабатывает подобные решения.

