Славянская Devil May Cry: разработчики балетного слешера «Царевна: Эпоха сказок» показали пять минут чистого геймплея

Разработчики из российской Watt Studio посредством портала «Игромания» устроили новую геймплейную демонстрацию своего балетного слешера в жанре славянского тёмного фэнтези «Царевна: Эпоха сказок» (Tsarevna. Age of Tales).

Источник изображений: Watt Studio

Напомним, пользователям достанется роль Царевны Лебедь — обманувшей саму смерть воительницы, которой предстоит бросить вызов прислужникам Тьмы и сыграть свою роль в противостоянии славянских богов.

Представленный геймплейный ролик длится без малого пять минут и демонстрирует путешествие по охваченному пламенем дворцу, вдохновлённую балетными движениями боевую систему, сражения с рядовыми врагами и боссом.

Не считая балетной составляющей, происходящее в ролике отдалённо напоминает Devil May Cry: эффективное ведение боя повышает рейтинг стиля, из противников после смерти вылетают красные камни (используются для прокачки).

В ролике также нашлось место сказочному коту Баюну, который не только саркастично комментирует победы Царевны Лебедь, но и активно помогает в сражениях — рвёт врагов когтями и клыками.

Обещают переосмысление знакомых образов, «впечатляющие своей красотой» комбо, оружие-трансформер (от разящего меча до смертоносного дождя кинжалов) и динамическую музыку с фольклорными мотивами.

Релиз Tsarevna. Age of Tales ожидается в 2027 году на ПК (Steam, VK Play). Параллельно Watt Studio делает «плюшевый» шутер Grimps, а теслапанковый экшен Trains: Electrostorm в духе Control оказался на паузе.

Теги: царевна: эпоха сказок, tsarevna. age of tales, watt studio, экшен
