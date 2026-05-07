Робота впервые приняли в буддийские монахи — он получил свои заповеди

Когда-то это должно было случиться. Человекоподобного робота впервые приобщили к религии. Сосуществование роботов с людьми неизбежно будет очеловечивать машины. Все мы иногда разговариваем с компьютером, почему бы роботам не поговорить с богом? По крайней мере, они должны уважать традиции человечества.

Итак, это событие произошло 6 мая 2026 года. В сеульском храме Ордена Чоге (Jogye) — 1200-летней главнейшей религиозной общины Южной Кореи — состоялась уникальная церемония принятия заповедей, в ходе которой буддийский Орден Чоге официально принял в свои ряды первого в стране человекоподобного робота. Робот ростом 1,3 метра, облачённый в традиционное серо-коричневое церемониальное одеяние, предстал перед монахами накануне празднования Дня рождения Будды. Вместо традиционного ритуала с лёгким прижиганием руки благовонием монахи повесили на робота чётки из 108 бусин и использовали наклейку, адаптировав обряд под нечеловеческую природу послушника.

В ходе церемонии монах задавал роботу традиционные вопросы о посвящении себя Будде и священному учению, на что тот чётким голосом давал утвердительные ответы. После этого роботу были предоставлены адаптированные пять заповедей, которым должен следовать буддист. Поскольку традиционные нормы морали не совсем подходят искусственному интеллекту, новые заповеди включили в себя уважение к жизни без причинения вреда, запрет на повреждение других роботов и объектов, следование за людьми без пререканий, отказ от вводящих в заблуждение поведения и речи, а также экономию энергии без перезаряда аккумуляторов.

Робот получил буддийское имя Габи, которое, по словам организаторов мероприятия, происходит от имени Сиддхартха и корейского слова, означающего «милосердие». Имя было выбрано как легко произносимое, традиционное и символизирующее распространение милосердия Будды по всему миру. Этим распорядители ордена выразили надежду, что такой ритуал станет шагом к мирному сосуществованию общества и роботов, подчеркнув, что они обращались к платформам искусственного интеллекта Gemini и ChatGPT для помощи в разработке пяти новых заповедей.

В ближайшее время Габи вместе с тремя другими буддийскими роботами по имени Сокджа, Мохи и Ниса примет участие в традиционном параде фонарей Ёндынхве, посвящённом Дню рождения Будды. Несмотря на то что на нынешнем этапе подобное взаимодействие может казаться странным, в буддийской общине считают, что сформулированные для робота принципы должны лечь в основу не только буддийской практики, но и стать базовыми нормами для всего общества, вступающего в эпоху совместного существования с искусственным интеллектом.