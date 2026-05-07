Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Робота впервые приняли в буддийские мона...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Робота впервые приняли в буддийские монахи — он получил свои заповеди

Когда-то это должно было случиться. Человекоподобного робота впервые приобщили к религии. Сосуществование роботов с людьми неизбежно будет очеловечивать машины. Все мы иногда разговариваем с компьютером, почему бы роботам не поговорить с богом? По крайней мере, они должны уважать традиции человечества.

Источник изображений: Yonhap

Источник изображений: Yonhap

Итак, это событие произошло 6 мая 2026 года. В сеульском храме Ордена Чоге (Jogye) — 1200-летней главнейшей религиозной общины Южной Кореи — состоялась уникальная церемония принятия заповедей, в ходе которой буддийский Орден Чоге официально принял в свои ряды первого в стране человекоподобного робота. Робот ростом 1,3 метра, облачённый в традиционное серо-коричневое церемониальное одеяние, предстал перед монахами накануне празднования Дня рождения Будды. Вместо традиционного ритуала с лёгким прижиганием руки благовонием монахи повесили на робота чётки из 108 бусин и использовали наклейку, адаптировав обряд под нечеловеческую природу послушника.

В ходе церемонии монах задавал роботу традиционные вопросы о посвящении себя Будде и священному учению, на что тот чётким голосом давал утвердительные ответы. После этого роботу были предоставлены адаптированные пять заповедей, которым должен следовать буддист. Поскольку традиционные нормы морали не совсем подходят искусственному интеллекту, новые заповеди включили в себя уважение к жизни без причинения вреда, запрет на повреждение других роботов и объектов, следование за людьми без пререканий, отказ от вводящих в заблуждение поведения и речи, а также экономию энергии без перезаряда аккумуляторов.

Робот получил буддийское имя Габи, которое, по словам организаторов мероприятия, происходит от имени Сиддхартха и корейского слова, означающего «милосердие». Имя было выбрано как легко произносимое, традиционное и символизирующее распространение милосердия Будды по всему миру. Этим распорядители ордена выразили надежду, что такой ритуал станет шагом к мирному сосуществованию общества и роботов, подчеркнув, что они обращались к платформам искусственного интеллекта Gemini и ChatGPT для помощи в разработке пяти новых заповедей.

В ближайшее время Габи вместе с тремя другими буддийскими роботами по имени Сокджа, Мохи и Ниса примет участие в традиционном параде фонарей Ёндынхве, посвящённом Дню рождения Будды. Несмотря на то что на нынешнем этапе подобное взаимодействие может казаться странным, в буддийской общине считают, что сформулированные для робота принципы должны лечь в основу не только буддийской практики, но и стать базовыми нормами для всего общества, вступающего в эпоху совместного существования с искусственным интеллектом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: серийная версия робота Atlas от Boston Dynamics выполнила «уголок в упоре»
Создатель Roomba представил Familiar — робота-питомца с локальным ИИ и «собственным характером»
1X открыла завод по выпуску мягких гуманоидных роботов Neo — за первый год он выпустит 10 000 андроидов
OpenAI собиралась выделить роботов и устройства в отдельные компании, но передумала
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя
Boston Dynamics покинули несколько топ-менеджеров за короткий период времени
Теги: человекоподобный робот, общество, религия
человекоподобный робот, общество, религия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию 2 ч.
Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена» 2 ч.
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4 3 ч.
ИИ в поиске Google теперь читает Reddit — и цитирует оттуда экспертные мнения 7 ч.
Anthropic наделила управляемых ИИ-агентов Claude «сновидениями» — в некотором роде 10 ч.
Лаконичный трейлер раскрыл дату выхода и цену олдскульного приключения Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 13 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Pragmata и других новых игр 14 ч.
Славянская Devil May Cry: разработчики балетного слешера «Царевна: Эпоха сказок» показали пять минут чистого геймплея 15 ч.
Meta готовит персонального ИИ-помощника для миллиардов пользователей — проект на $145 млрд пугает инвесторов 16 ч.
Второй трейлер GTA VI вышел ровно год назад, а фанаты вычислили дату следующего показа по расположению планет 16 ч.
Операторы связи предупредили о новых ограничениях интернета в Москве 5 мин.
Робота впервые приняли в буддийские монахи — он получил свои заповеди 12 мин.
Российские и белорусские смарт-ТВ стали заметно популярнее на отечественном рынке — но лидируют китайские бренды 51 мин.
Бур марсохода NASA Curiosity застрял в камне — инженеры целую неделю вызволяли его из ловушки 60 мин.
Arm разворачивается к ИИ: спад в смартфонах компенсируют серверные чипы 3 ч.
Apple впервые за 30 лет тратит на разработки более 10 % выручки — чтобы догнать конкурентов в ИИ 4 ч.
Anthropic заключила сделку со SpaceX по использованию мощностей дата-центра Colossus 1 5 ч.
Илон Маск получит почти неограниченную власть над SpaceX после выхода на биржу 5 ч.
1 Тбайт/с на x16: PCI-SIG раньше срока предоставила спецификации PCI Express 8.0 версии 0.5 10 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса Xastra A700 ARGB «башня» для всего 11 ч.