Huawei представила планшет MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max и россыпь смарт-часов

Компания Huawei провела в тайском Бангкоке презентацию, на которой анонсировала планшетный компьютер MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max, а также умные часы Watch Fit 5, Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition, спецверсию Watch Ultimate Design Spring Edition и детские Watch Kids X1.

Планшет Huawei MatePad Pro Max отличают передовой дизайн, качественный дисплей, и комплект инструментов для рабочих и творческих задач. Устройство предлагает возможности на уровне ПК или флагманских планшетных компьютеров, оставаясь тонким и лёгким — при толщине 4,7 мм его масса составляет 499 г в стандартном исполнении или 509 г в варианте с дисплеем PaperMatte. Это самый тонкий и лёгкий планшет с экраном более 13 дюймов, подчеркнул китайской электронный гигант.

Смартфон Huawei Nova 15 Max может похвастаться передовыми компонентами: 50-мегапиксельным сенсором камеры с цветовыми фильтрами RYYB, способным обеспечить реалистичную цветопередачу даже при съёмке против света или в условиях слабого освещения. В наличии аккумулятор на 8500 мА·ч, яркий OLED-дисплей, защищённый от ударов и падений корпус и двойные стереодинамики с эффектом погружения.

Умные часы Huawei Watch Fit 5 имеют прямоугольный форм-фактор и привлекательное дизайнерское исполнение. Любителей спорта порадует функция мини-тренировок — поддерживается широкий набор дисциплин, в том числе велоспорт, гольф, теннис и кроссовый бег. Функции мониторинга и анализа показателей здоровья помогут как в повседневных тренировках, так и при подготовке к соревнованиям.

Модель Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition предназначены для профессиональных бегунов. Умные часы поддерживают индекс бега (RAI), который в сочетании с передовой панелью управления тренировками повышает эффективность спортсмена с помогает улучшать результаты. В сотрудничестве с дизайнером Франческой Амфитеатроф (Francesca Amfitheatrof) выпущена спецверсия смарт-часов Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition — устройство отличают 99 натуральных бриллиантов и сапфировое стекло с алмазной обработкой.

Самым юным пользователям адресованы детские часы Huawei Watch Kids X1 — они комплектуются фронтальной с углом обзора 110° и основной камерами высокого разрешения; размер AMOLED-дисплея составляет 1,82 дюйма. Отличительными особенностями устройства являются съёмный поворотный корпус и поддержка функции дополненной реальности.