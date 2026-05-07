Xiaomi представила роутер BE7200 Pro с восьмёркой антенн и Wi-Fi 7

Xiaomi представила роутер BE7200 Pro — при ценнике в 1199 юаней ($176) он предлагает вполне достойные технические характеристики даже для модели с поддержкой актуального Wi-Fi 7.

Представленный в Китае маршрутизатор Xiaomi BE7200 Pro комплектуется восемью антеннами, работающими в паре с 8-канальным усилителем сигнала. Такая конфигурация, отмечает производитель, обеспечивает качественное проникновение сигнала сквозь стены, обещая уверенный приём даже в сложных условиях.

Основу роутера составил чипсет Qualcomm NPro A7 WiFi, высокую производительность которому компания обеспечила за счёт 1 Гбайт оперативной и 512 Мбайт флеш-памяти. Функция управления питанием и теплоотвод площадью 72 348 мм² позволяют ему поддерживать подключение до 600 устройств.

Xiaomi BE7200 Pro при двухдиапазонном подключении обеспечивает скорость до 7200 Мбит/с, чего хватит для потоковой трансляции видео в 8K через диапазон 5 ГГц. В наличии функции управления сетью с использованием алгоритмов искусственного интеллекта для динамического распределения полосы пропускания в зависимости от величины нагрузки; надёжное покрытие по всему дому обеспечивает функция AI Mesh.

Маршрутизатор может похвастаться пятью портами на 2,5 Гбит/с, расширенными функциями защиты от взлома и детей, а также элегантным дизайном. В Китае Xiaomi BE7200 Pro продаётся за 1199 юаней ($176), сроки выхода роутера на мировой рынок не уточняются.

Теги: xiaomi, роутер, маршрутизатор
