Разработка спецификаций PCIe 8.0 прошла полпути — интерфейс предложит 256 ГТ/с и до 1 Тбайт/с на слот

PCI-SIG официально представила очередную черновую версию спецификации PCIe 8.0 — за номером 0.5, что стало важным этапом в развитии интерфейса высокоскоростной передачи данных для вычислительных систем. Этот релиз считается первым полноценным черновиком стандарта, в котором уже закреплены ключевые архитектурные расширения. И хотя до финальной версии спецификации ещё далеко — она ожидается к 2028 году, разработчики уже создают рабочие решения на её основе.

Исторически сложилось, что цикл обновления спецификаций PCI Express происходит примерно каждые три года. Основная цель каждого нового поколения этого интерфейса — удовлетворить растущие требования к пропускной способности со стороны искусственного интеллекта, центров обработки данных, квантовых вычислений и высокопроизводительных серверных платформ. Сегодня в компьютерах широко применяется шина PCIe 5.0. В течение ближайших года-двух в обиход начнёт входить интерфейс PCIe 6.0. Чистовые спецификации PCIe 7.0 были обнародованы без малого год назад и, вероятно, не задержатся с внедрением после распространения шины PCIe 6.0.

Главным техническим новшеством интерфейса PCIe 8.0 станет скорость передачи 256 ГТ/с (гигатранзакций в секунду) на линию, что вдвое превышает показатели PCIe 7.0. При использовании стандартной конфигурации x16 интерфейс сможет обеспечивать до 1 Тбайт/с двунаправленной пропускной способности, что станет новым рекордным значением для шин такого типа. Это позволит существенно ускорить обмен данными между центральными процессорами, графическими ускорителями, SSD-накопителями и специализированными ИИ-ускорителями. Для достижения таких скоростей стандарт продолжит использовать тип сигнала PAM4, режим FLIT-кодирования и механизм FEC (Forward Error Correction), уже применяемые в PCIe 6.0 и 7.0.

Одной из наиболее интересных особенностей PCIe 8.0 станет пересмотр физических ограничений интерфейса. Разработчики отмечают, что при скорости 256 ГТ/с традиционные медные соединения и существующие разъёмы приблизятся к пределу своих возможностей в плане обеспечения стабильности сигнала. Именно поэтому PCI-SIG рассматривает новые разъёмы, улучшенные материалы для среды передачи сигнала, а также возможное применение дополнительных схем восстановления «чистоты» сигнала и усовершенствованных алгоритмов коррекции ошибок. При этом важнейшим требованием остаётся полная обратная совместимость со всеми предыдущими поколениями PCIe, что позволит интегрировать новые устройства в существующую инфраструктуру без кардинальной перестройки платформ.

Практическое значение появления PCIe 8.0 связано, прежде всего, с бурным развитием вычислительных задач нового поколения. Высокая пропускная способность необходима для обучения крупных нейросетей, обработки огромных массивов данных в реальном времени, работы гипермасштабируемых облачных систем и развития высокоскоростных сетей. Уже сейчас компании демонстрируют прототипы решений, совместимых с будущими требованиями стандарта, что подтверждает серьёзность подготовки индустрии к переходу на PCIe 8.0. Несмотря на то что массовое появление таких интерфейсов в пользовательских ПК ожидается значительно позже, чем в серверном сегменте, данный стандарт закладывает технологическую основу для вычислительных систем следующего десятилетия.