«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг

Китайская студия Kuro Games представила трейлер и сроки выхода кроссовера своего условно-бесплатного ролевого экшена в открытом мире Wuthering Waves с аниме-сериалом Cyberpunk: Edgerunners («Киберпанк: Бегущие по краю»).

Напомним, коллаборация Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners была анонсирована прошлой весной и ожидалась в 2026 году, однако с тех пор никаких новостей об инициативе не было.

Как сообщает вышедший утром 7 мая кинематографический трейлер, контент из Cyberpunk: Edgerunners доберётся до Wuthering Waves ближайшим летом — релиз запланирован на июнь.

Полутораминутный ролик показал прибытие на Солярис нетраннера Люси (настоящее имя Люцина Кусинада) и наёмницы Ребекки — обе станут в Cyberpunk: Edgerunners пятизвёздочными персонажами. Ребекка достанется игрокам бесплатно.

«Говорят, нетраннер устремила взгляд на Луну», — провозглашает энергичный закадровый голос на фоне смотрящей в небо Люси. Судя по последним кадрам трейлера, частью кроссовера также станет Дэвид Мартинес.

Пользователи Wuthering Waves встретили трейлер коллаборации с Cyberpunk: Edgerunners восторженными отзывами и переживаниями за своё благосостояние. «Экономил ради этого целый год», — признался why-is-this-handle--a-thing.

Wuthering Waves дебютировала в мае 2024 года на ПК и мобильных устройствах. К настоящему моменту игра вышла на PC (Steam, Epic Games Store, свой лаунчер), PS5, iOS и Android, а до Microsoft Store, Xbox Series X и S доберётся в июле.

Теги: wuthering waves, kuro games, ролевой экшен, cyberpunk: edgerunners
