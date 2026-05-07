OnePlus представила смартфон Nord CE6 с батареей на 8000 мА·ч за $320 и модель Nord CE6 Lite подешевле

Бренд OnePlus представил в Индии смартфоны Nord CE6 и Nord CE 6 Lite. Первый отличается ярким OLED-дисплеем, ёмкой батареей и производительным процессором Qualcomm; у второго — более скромный ЖК-экран, менее ёмкий аккумулятор и чип MediaTek.

Смартфон OnePlus Nord CE6 может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1800 кд/м2. Высокую производительность устройству обеспечивают процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и до 256 Гбайт на встроенном накопителе UFS 3.1.

На задней панели размещены основная 50-мегапиксельная камера с сенсором OmniVision OV50D40 и 2-мегапиксельная монохромная; имеется также 32-мегапиксельная фронтальная камера. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч — он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и обратную зарядку мощностью 27 Вт. В качестве программной платформы выступает OxygenOS 16 на базе Android 16 с функциями искусственного интеллекта.

Защита от пыли и воды реализована по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, имеется сертификат MIL-STD-810H. Есть встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и инфракрасный порт. Обе SIM-карты поддерживают 5G; предусмотрены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS и порт USB Type-C 2.0.

Младший в дуэте смартфон OnePlus Nord CE 6 Lite комплектуется 6,72-дюймовой панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц и процессором MediaTek Dimensity 7400 Apex. Батарея ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт; есть режим прямого питания от сети в обход аккумулятора. На задней панели находится одна 50-мегапиксельная камера, её дополняет 8-мегапиксельная фронтальная — обе поддерживают видеозапись в 4K.

OnePlus Nord CE6 предлагается в расцветках Fresh Blue (синяя), Lunar Pearl (белая) и Pitch Black (чёрная) по цене 29 999 индийских рупий ($320) за конфигурацию 8/128 Гбайт и 32 999 рупий ($350) за вариант 8/256 Гбайт — эта модель поступила в продажу уже сегодня, 7 мая. Стоимость младшего OnePlus Nord CE 6 Lite составляет 20 999 рупий ($223) — его придётся подождать до 12 мая.