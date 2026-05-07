Google анонсировала Fitbit Air — лёгкий фитнес-трекер без экрана за $99 с круглосуточным отслеживанием активности владельца

Google анонсировала Fitbit Air — фитнес-трекер без экрана в пластиковом корпусе в форме капсулы, отличающийся компактным дизайном и доступной ценой. Google заявляет о «концентрации внимания в течение всего дня и комфорте в течение всей ночи», а тестировщики уверяют, что гаджет от Google удобнее, чем подобные носимые устройства конкурентов. Дизайн Fitbit Air предназначен для пользователей, предпочитающих незаметный, минималистичный фитнес-трекер.

Fitbit Air работает с новым приложением Google Health, которое доступно в качестве обновления существующего приложения Fitbit. Оно доступно для пользователей Android и iOS. Устройство автоматически отслеживает активность пользователя, возможен также запуск тренировок со смартфона с последующей отправкой данных в приложение Google Health. Помимо круглосуточного отслеживания сердечного ритма, Fitbit Air уведомляет владельца о нерегулярном сердечном ритме при фибрилляции предсердий и вариабельности сердечного ритма.

Fitbit Air оснащён следующими датчиками:

Оптический пульсометр

3-осевой акселерометр + гироскоп

Красный и инфракрасный датчики для мониторинга насыщения крови кислородом (SpO 2 )

) Датчик температуры кожи

Fitbit Air поддерживает беспроводной протокол Bluetooth 5.0. В устройстве установлен вибромотор для бесшумного пробуждения. Заявлена водонепроницаемость гаджета до глубины 50 метров. Фитнес-трекер можно использовать одновременно с Pixel Watch с автоматическим переключением между устройствами.

По данным Google, Fitbit Air обеспечивает до семи суток автономной работы и поддерживает быструю зарядку, которая обеспечивает работу в течение дня всего за 5 минут. Устройство заряжается от 0 до 100 % за 90 минут при помощи нового магнитного зарядного устройства в форме таблетки с кабелем стандарта USB Type-C. При низком уровне заряда на устройстве загорается красный индикатор, и оно вибрацией напоминает о необходимости зарядки.

В комплекте с Fitbit Air поставляется текстильный ремешок Performance Loop (продаётся за $34,99 отдельно) с пряжкой из нержавеющей стали. Сам фитнес-браслет весит 5,2 г, а в комплекте с ремешком — 12 г.

Доступные варианты дизайна:

Ремешок цвета обсидиана, матовая чёрная застёжка из нержавеющей стали

Ремешок цвета тумана, полированная серебристая застёжка из нержавеющей стали

Ремешок цвета ягод, полированная золотистая застёжка из нержавеющей стали

Ремешок цвета лаванды, полированная серебристая застёжка из нержавеющей стали

Google также предлагает влагостойкий ремешок Active Sport из силикона за $34,99 в тех же цветовых комбинациях. Также доступен ремешок Elevated Modern за $49,99 из полиуретана с застёжкой из нержавеющей стали. По словам Google, он призван превратить Fitbit Air в «модный браслет» и доступен в цветах «лунный камень», «обсидиан» и «фарфор».

Также выпускается специальная версия Fitbit Air, посвящённая баскетболисту Стивену Карри (Stephen Curry), в «элегантном ржаном цвете с ярким оранжевым акцентом» за $129,99. Она отличается уникальным водоотталкивающим покрытием и рельефным внутренним принтом, специально разработанным для улучшения циркуляции воздуха во время интенсивных тренировок.

Google Fitbit Air доступен по цене $99,99 с 26 мая, предварительные заказы открываются сегодня. В комплект входит 3 месяца подписки Google Health Premium. Устройство будет доступно в следующих странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.