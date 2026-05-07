Google анонсировала Fitbit Air — лёгкий фитнес-трекер без экрана за $99 с круглосуточным отслеживанием активности владельца

Google анонсировала Fitbit Air — фитнес-трекер без экрана в пластиковом корпусе в форме капсулы, отличающийся компактным дизайном и доступной ценой. Google заявляет о «концентрации внимания в течение всего дня и комфорте в течение всей ночи», а тестировщики уверяют, что гаджет от Google удобнее, чем подобные носимые устройства конкурентов. Дизайн Fitbit Air предназначен для пользователей, предпочитающих незаметный, минималистичный фитнес-трекер.
Fitbit Air работает с новым приложением Google Health, которое доступно в качестве обновления существующего приложения Fitbit. Оно доступно для пользователей Android и iOS. Устройство автоматически отслеживает активность пользователя, возможен также запуск тренировок со смартфона с последующей отправкой данных в приложение Google Health. Помимо круглосуточного отслеживания сердечного ритма, Fitbit Air уведомляет владельца о нерегулярном сердечном ритме при фибрилляции предсердий и вариабельности сердечного ритма.
Fitbit Air оснащён следующими датчиками:
- Оптический пульсометр
- 3-осевой акселерометр + гироскоп
- Красный и инфракрасный датчики для мониторинга насыщения крови кислородом (SpO2)
- Датчик температуры кожи
Fitbit Air поддерживает беспроводной протокол Bluetooth 5.0. В устройстве установлен вибромотор для бесшумного пробуждения. Заявлена водонепроницаемость гаджета до глубины 50 метров. Фитнес-трекер можно использовать одновременно с Pixel Watch с автоматическим переключением между устройствами.
По данным Google, Fitbit Air обеспечивает до семи суток автономной работы и поддерживает быструю зарядку, которая обеспечивает работу в течение дня всего за 5 минут. Устройство заряжается от 0 до 100 % за 90 минут при помощи нового магнитного зарядного устройства в форме таблетки с кабелем стандарта USB Type-C. При низком уровне заряда на устройстве загорается красный индикатор, и оно вибрацией напоминает о необходимости зарядки.
В комплекте с Fitbit Air поставляется текстильный ремешок Performance Loop (продаётся за $34,99 отдельно) с пряжкой из нержавеющей стали. Сам фитнес-браслет весит 5,2 г, а в комплекте с ремешком — 12 г.
Доступные варианты дизайна:
- Ремешок цвета обсидиана, матовая чёрная застёжка из нержавеющей стали
- Ремешок цвета тумана, полированная серебристая застёжка из нержавеющей стали
- Ремешок цвета ягод, полированная золотистая застёжка из нержавеющей стали
- Ремешок цвета лаванды, полированная серебристая застёжка из нержавеющей стали
Google также предлагает влагостойкий ремешок Active Sport из силикона за $34,99 в тех же цветовых комбинациях. Также доступен ремешок Elevated Modern за $49,99 из полиуретана с застёжкой из нержавеющей стали. По словам Google, он призван превратить Fitbit Air в «модный браслет» и доступен в цветах «лунный камень», «обсидиан» и «фарфор».
Также выпускается специальная версия Fitbit Air, посвящённая баскетболисту Стивену Карри (Stephen Curry), в «элегантном ржаном цвете с ярким оранжевым акцентом» за $129,99. Она отличается уникальным водоотталкивающим покрытием и рельефным внутренним принтом, специально разработанным для улучшения циркуляции воздуха во время интенсивных тренировок.
Google Fitbit Air доступен по цене $99,99 с 26 мая, предварительные заказы открываются сегодня. В комплект входит 3 месяца подписки Google Health Premium. Устройство будет доступно в следующих странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.
