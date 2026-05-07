Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Заряженное ностальгией музыкальное прикл...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Заряженное ностальгией музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape очаровало критиков — игра доступна в российском Steam

Как и было обещано, 7 мая на ПК и консолях вышло подростковое музыкальное приключение о дружбе Mixtape от мельбурнской студии Beethoven and Dinosaur (The Artful Escape). Одобрение критиков новинка уже заслужила.

Источник изображений: Annapurna Interactive

Источник изображений: Annapurna Interactive

Mixtape вышла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, а также в каталоге Game Pass (Ultimate, PC). Релиз сопровождался прикреплённым ниже насыщенным трейлером.

Mixtape доступна для покупки в российском сегменте Steam. Первые две недели после релиза игра будет продаваться с 10-процентной скидкой — стоимость с учётом акции составляет 764 рубля.

По сюжету трое друзей накануне дня, когда их жизни разойдутся в разные стороны, пускаются в последнее совместное путешествие по важным событиям юности под звуки идеально подобранной музыки.

Обещали вдохновлённое классическими фильмами о взрослении ностальгическое приключение, горечь уходящего детства, становления и начала нового этапа жизни, полный хитов прошлого саундтрек и текстовый перевод на русский.

Что касается приёма критиков, то Mixtape заслужила 86−93 % на Metacritic и 94 % на Opencritic (со 100 % рекомендаций от журналистов). Для сравнения: The Artful Escape в 2021 году получила на Metacritic от 80 до 81 %.

Рецензенты хвалят трогательную и душевную историю, харизматичных персонажей, стильный визуальный ряд и тщательно подобранный саундтрек, а сетуют на отсутствие реиграбельности, поверхностный геймплей и чрезмерную американизированность.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam вышло атмосферное сюжетное приключение Will: Follow The Light о поиске смысла «даже в темноте»
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium
Tides of Tomorrow уже в продаже: асинхронное приключение от авторов Road 96, где игрок расплачивается за ошибки своих предшественников
Заряженное ностальгией музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер
Глава Take-Two взял вину за неудачи Sid Meier’s Civilization VII на себя, а обновление Test of Time исправит главную проблему игры
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр
Теги: mixtape, beethoven and dinosaur, приключение
mixtape, beethoven and dinosaur, приключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
«Профиль низкой задержки» ускорит Windows 11 — но процессору придётся кратковременно работать на максимум
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
В Steam вышло атмосферное сюжетное приключение Will: Follow The Light о поиске смысла «даже в темноте» 2 мин.
Заряженное ностальгией музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape очаровало критиков — игра доступна в российском Steam 2 ч.
IBM когда-то хотела отказаться от навигации с клавишей Tab — Microsoft не согласилась, сославшись на маму Билла Гейтса 3 ч.
ИИ с «глазами» оказался в разы дороже обычного API — агенты сжигают бюджеты, ходя по сайтам 3 ч.
Глава Take-Two взял вину за неудачи Sid Meier’s Civilization VII на себя, а обновление Test of Time исправит главную проблему игры 3 ч.
Доля российского ПО в госсекторе превысила 75 % 3 ч.
Фейковый сайт ИИ-бота Claude распространяет новый вредонос Beagle для Windows 3 ч.
Созданные с помощью ИИ сайты кишат уязвимостями — разработчики ИИ-сервисов валят всё на клиентов 5 ч.
Евросоюз хочет отрезать американские облака от конфиденциальных госданных 5 ч.
На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче 6 ч.
Apple закажет новую партию чипов A18 Pro из-за высокого спроса на MacBook Neo 3 ч.
Iridium анонсировала PNT-решение для безошибочного позиционирования и синхронизации времени Project Authentic 3 ч.
Hisense представила игровой 5K-монитор GX Ultra с частотой обновления 180 Гц 4 ч.
200 Тфлопс в FP64: AMD поделилась первыми подробностями об Instinct MI430X 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord CE6 с батареей на 8000 мА·ч за $320 и модель Nord CE6 Lite подешевле 5 ч.
Google объяснила, как ИИ читает Gmail — и что делает с данными 5 ч.
Samsung Display показала линзы для умных очков с micro-OLED, способные отображать полупрозрачное видео 5 ч.
TotalEnergies создаст суперкомпьютер Pangea 5 за €100 млн 5 ч.
Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились 6 ч.
Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт 6 ч.