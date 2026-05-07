Заряженное ностальгией музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape очаровало критиков — игра доступна в российском Steam

Как и было обещано, 7 мая на ПК и консолях вышло подростковое музыкальное приключение о дружбе Mixtape от мельбурнской студии Beethoven and Dinosaur (The Artful Escape). Одобрение критиков новинка уже заслужила.

Mixtape вышла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, а также в каталоге Game Pass (Ultimate, PC). Релиз сопровождался прикреплённым ниже насыщенным трейлером.

Mixtape доступна для покупки в российском сегменте Steam. Первые две недели после релиза игра будет продаваться с 10-процентной скидкой — стоимость с учётом акции составляет 764 рубля.

По сюжету трое друзей накануне дня, когда их жизни разойдутся в разные стороны, пускаются в последнее совместное путешествие по важным событиям юности под звуки идеально подобранной музыки.

Обещали вдохновлённое классическими фильмами о взрослении ностальгическое приключение, горечь уходящего детства, становления и начала нового этапа жизни, полный хитов прошлого саундтрек и текстовый перевод на русский.

Что касается приёма критиков, то Mixtape заслужила 86−93 % на Metacritic и 94 % на Opencritic (со 100 % рекомендаций от журналистов). Для сравнения: The Artful Escape в 2021 году получила на Metacritic от 80 до 81 %.

Рецензенты хвалят трогательную и душевную историю, харизматичных персонажей, стильный визуальный ряд и тщательно подобранный саундтрек, а сетуют на отсутствие реиграбельности, поверхностный геймплей и чрезмерную американизированность.