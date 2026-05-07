Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Компания Ploopy «отделила» культовый ман...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Компания Ploopy «отделила» культовый манипулятор TrackPoint от ноутбуков ThinkPad и превратила его в портативную мышь

Канадская компания Ploopy анонсировала ещё одну альтернативу мыши с открытым исходным кодом, которая разительно отличается от тачпадов и трекболов. Новая Ploopy Bean выглядит как крошечная мышь для путешествий, но при этом её не нужно перемещать. Четыре кнопки окружают миниатюрный красный джойстик, похожий на TrackPoint, который IBM устанавливала на свои ноутбуки ThinkPad задолго до того, как Lenovo приобрела этот бренд.

Источник изображений: Ploopy

Источник изображений: Ploopy

Внутри прямоугольного корпуса, напечатанного на 3D-принтере, установлен высокочувствительный магнитный датчик Texas Instruments, способный обнаруживать перемещения от 3 микрон. Сам джойстик обеспечивает больший физический ход, чем те, что используются в клавиатурах ноутбуков. Вес устройства составляет 52 г, размеры — 8,4 × 6,4 × 1,6 см

Четыре кнопки Bean используют переключатели Omron D2LS-21, которые также можно найти во многих мышах Logitech. Кнопки полностью настраиваемы благодаря предустановленной прошивке QMK от Ploopy. С помощью онлайн-инструмента VIA можно одним нажатием запрограммировать кнопки для запуска макросов или клавиатурных комбинаций. Единственный недостаток Bean — это отсутствие поддержки беспроводных протоколов, поэтому для подключения к ноутбуку или планшету потребуется кабель USB Type-C.

Манипулятор Bean уже доступен для предварительного заказа на сайте Ploopy по цене 69,99 канадских долларов (≈ $51).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Razer представила беспроводную мышь Viper V4 Pro — 49 грамм, 50 000 DPI, оптические переключатели и автономность 180 часов за $160
Lenovo показала планшет с игровым манипулятором и складным дисплеем, который трансформируется в ноутбук
Logitech представила беспроводную мышь MX Master 4 с тактильной обратной связью за $120
Valve открыла путь к кастомизации Steam Controller и Steam Controller Puck, опубликовав точные чертежи их корпусов
Xiaomi представила беспроводную игровую мышь Gaming Mouse 2 с флагманским сенсором PixArt
Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз
Теги: trackpoint, thinkpad, джойстик, мышь
trackpoint, thinkpad, джойстик, мышь
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
«Спокойной ночи и удачи!»: руководитель франшизы Dying Light покинул Techland после 13 лет работы
Новый стандарт жанра для вселенной «Чужих»: анонсирован амбициозный кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite 2 47 мин.
В Steam вышло атмосферное сюжетное приключение Will: Follow The Light о поиске смысла «даже в темноте» 2 ч.
Заряженное ностальгией музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape очаровало критиков — игра доступна в российском Steam 3 ч.
IBM когда-то хотела отказаться от навигации с клавишей Tab — Microsoft не согласилась, сославшись на маму Билла Гейтса 4 ч.
ИИ с «глазами» оказался в разы дороже обычного API — агенты сжигают бюджеты, ходя по сайтам 4 ч.
Глава Take-Two взял вину за неудачи Sid Meier’s Civilization VII на себя, а обновление Test of Time исправит главную проблему игры 4 ч.
Доля российского ПО в госсекторе превысила 75 % 5 ч.
Фейковый сайт ИИ-бота Claude распространяет новый вредонос Beagle для Windows 5 ч.
Созданные с помощью ИИ сайты кишат уязвимостями — разработчики ИИ-сервисов валят всё на клиентов 6 ч.
Евросоюз хочет отрезать американские облака от конфиденциальных госданных 6 ч.
Компания Ploopy «отделила» культовый манипулятор TrackPoint от ноутбуков ThinkPad и превратила его в портативную мышь 60 мин.
Google анонсировала Fitbit Air — лёгкий фитнес-трекер без экрана за $99 с круглосуточным отслеживанием активности владельца 60 мин.
Apple закажет новую партию чипов A18 Pro из-за высокого спроса на MacBook Neo 4 ч.
Iridium анонсировала PNT-решение для безошибочного позиционирования и синхронизации времени Project Authentic 5 ч.
Hisense представила игровой 5K-монитор GX Ultra с частотой обновления 180 Гц 5 ч.
200 Тфлопс в FP64: AMD поделилась первыми подробностями об Instinct MI430X 5 ч.
OnePlus представила смартфон Nord CE6 с батареей на 8000 мА·ч за $320 и модель Nord CE6 Lite подешевле 6 ч.
Google объяснила, как ИИ читает Gmail — и что делает с данными 7 ч.
Samsung Display показала линзы для умных очков с micro-OLED, способные отображать полупрозрачное видео 7 ч.
TotalEnergies создаст суперкомпьютер Pangea 5 за €100 млн 7 ч.