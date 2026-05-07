Компания Ploopy «отделила» культовый манипулятор TrackPoint от ноутбуков ThinkPad и превратила его в портативную мышь

Канадская компания Ploopy анонсировала ещё одну альтернативу мыши с открытым исходным кодом, которая разительно отличается от тачпадов и трекболов. Новая Ploopy Bean выглядит как крошечная мышь для путешествий, но при этом её не нужно перемещать. Четыре кнопки окружают миниатюрный красный джойстик, похожий на TrackPoint, который IBM устанавливала на свои ноутбуки ThinkPad задолго до того, как Lenovo приобрела этот бренд.

Внутри прямоугольного корпуса, напечатанного на 3D-принтере, установлен высокочувствительный магнитный датчик Texas Instruments, способный обнаруживать перемещения от 3 микрон. Сам джойстик обеспечивает больший физический ход, чем те, что используются в клавиатурах ноутбуков. Вес устройства составляет 52 г, размеры — 8,4 × 6,4 × 1,6 см

Четыре кнопки Bean используют переключатели Omron D2LS-21, которые также можно найти во многих мышах Logitech. Кнопки полностью настраиваемы благодаря предустановленной прошивке QMK от Ploopy. С помощью онлайн-инструмента VIA можно одним нажатием запрограммировать кнопки для запуска макросов или клавиатурных комбинаций. Единственный недостаток Bean — это отсутствие поддержки беспроводных протоколов, поэтому для подключения к ноутбуку или планшету потребуется кабель USB Type-C.

Манипулятор Bean уже доступен для предварительного заказа на сайте Ploopy по цене 69,99 канадских долларов (≈ $51).