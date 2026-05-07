В Steam вышло атмосферное сюжетное приключение Will: Follow The Light о поиске смысла «даже в темноте»

Разработчики из независимой американской студии с российскими корнями TomorrowHead сообщили о выходе своего однопользовательского сюжетного приключения Will: Follow The Light.

Will: Follow The Light поступила в продажу для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а до Epic Games Store доберётся в ближайшее время. Релиз сопровождался двухминутным геймплейным трейлером с демонстрацией сюжетной завязки новинки.

Первые две недели после релиза игра будет продаваться с 20-процентной скидкой. Will: Follow The Light доступна для покупки в российском сегменте Steam — стоимость с учётом акции составляет 840 рублей.

По сюжету жизнь смотрителя маяка Уилла нарушает сообщение, что его родной город постигла катастрофа, а единственный сын пропал без вести. Решив во что бы то ни стало отыскать ребёнка, герой снаряжается в путь на парусной яхте «Молли».

Игрокам предстоит следовать за лучами света, чтобы продвинуться дальше, прокладывать путь через суровые северные широты, раскрывать давно забытые тайны, открывать секретные пути и определить судьбу Уилла.

По словам основателя студии и главы разработки Романа Новикова, в основе Will: Follow The Light лежит «врождённое человеческое стремление искать смысл даже в темноте», и с релизом игры в это путешествие может отправиться каждый.

Обещают проработанный и отзывчивый мир, сюрреалистические просторы, бесшовное исследование окружения, атмосферную звуковую составляющую, нелинейный сюжет и поддержку русского языка (текст).