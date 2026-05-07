«Взрывной коктейль из Metal Slug, Contra и фильмов 80-х»: ретроэкшен Huntdown: Overtime ворвался в ранний доступ Steam c 97 % положительных отзывов

Взрывной ретроэкшен Huntdown: Overtime от издательства Coffee Stain Publishing и разработчиков из шведской студии Easy Trigger Games вышел в раннем доступе и уже заслужил одобрение первых покупателей.

Источник изображений: Coffee Stain Publishing

Ранний доступ Huntdown: Overtime проходит эксклюзивно в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Игра продаётся и в российском сегменте — стоимость на старте (с учётом скидки 10 % до 14 мая) составляет 683 рубля.

Huntdown: Overtime позиционируется как «роглайт-приквел» экшен-платформера Huntdown, вышедшего в 2020 году. В главной роли — знакомый фанатам оригинальной игры охотник за головами Джон Сойер.

Пользователям предстоит вступать в ожесточённые перестрелки, умирать и возвращаться: каждая смерть отправляет героя на операционный стол, где его человеческая плоть систематически заменяется металлом.

На старте раннего доступа игра предлагает жестокий и динамичный экшен в лучших традициях боевиков эпохи VHS, широкий арсенал и выбор апгрейдов, яркий сплав классики и новых технологий, а также текстовый перевод на русский.

За первые часы после запуска раннего доступа Huntdown: Overtime получила в Steam чуть меньше 50 «положительных» пользовательских отзывов — рейтинг проекта на площадке достиг 97 %.

Первые покупатели хвалят увлекательный геймплей, эстетику боевиков эпохи VHS и роглайт-составляющую. «Взрывной коктейль из Metal Slug, Contra и фильмов 80-х», — охарактеризовал игру Zont1k.

Теги: huntdown: overtime, easy trigger games, coffee stain publishing, экшен, роглайт
