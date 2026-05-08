Apple завершила разработку наушников AirPods с камерами и скоро запустит серийное производство

Слухи о намерении Apple выпустить наушники AirPods со встроенными камерами ходят достаточно давно. Теперь же стало известно, что компания завершила разработку этого устройства и находится на пути к тому чтобы начать тестировать массовое производство новинки. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

В сообщении сказано, что в настоящее время тестировщики Apple «активно используют» прототипы AirPods с камерами в рамках этапа тестирования дизайна устройства. Следующим этапом перед запуском наушников в массы должно стать тестирование серийного производства AirPods с камерами.

По словам Гурмана, камеры в AirPods «не предназначены» для съёмки фото или видео, но могут получать «визуальные данные в низком разрешении». Эта информация может использоваться ИИ-помощником Siri для генерации ответов на пользовательские вопросы. Например, пользователь может спросить Siri, что можно приготовить из ингредиентов, находящихся перед ним. В дополнение к этому камеры могут использоваться для навигации. Гурман добавил, что новые AirPods будут выглядеть как AirPods Pro 3, но с более длинными ножками. В конструкции будет присутствовать «маленький» светодиодный индикатор, информирующий о том, когда «визуальные данные передаются в облако».

По всей видимости, Apple хотела запустить новые AirPods в первой половине 2026 года, но от этих планов пришлось отказаться из-за задержек с обновлённой Siri. По данным Гурмана, в настоящее время ИИ-версия Siri не отстаёт от графика и станет доступна пользователям в сентябре. Возможно, новые AirPods с камерами будет представлены в то же время.

Продвижение Apple в сегменте устройств с искусственным интеллектом приведёт к конкуренции с Meta✴, которая уже успела добиться успеха со своими умными очками. Это также может дать некоторые преимущества перед OpenAI, которая, по слухам, разрабатывает смартфон. По словам Гурмана, Apple уже ведёт разработку умных очков, а также планирует выпустить подвеску с ИИ-функциями. Оба устройства могут выйти на рынок в начале следующего года.