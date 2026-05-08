Представлен стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 8P — теперь со съёмным дисплеем-пультом

DJI официально представила стабилизатор Osmo Mobile 8P — его отличительной особенностью стал пульт дистанционного управления со встроенным дисплеем. Устройство предлагает набор интеллектуальных средств для съёмки, в том числе улучшенную функцию отслеживания.

В комплекте со стабилизатором поставляется пульт дистанционного управления Osmo FrameTap — небольшой сенсорный контроллер с магнитным креплением имеет массу всего 29 г, предлагая подключение по Bluetooth с радиусом действия 10 м. Встроенный дисплей позволяет выводить картинку с подключённого смартфона, удалённо выстраивая кадр, чтобы не приходилось постоянно бегать к камере. Можно переключать объекты отслеживания, управлять зумом, движением стабилизатора и даже настраивать параметры освещения.

Если смартфон работает под управлением Android, на контроллер от DJI Osmo Mobile 8P можно вывести зеркальную трансляцию изображения экрана — например, чтобы использовать для автопортрета основную заднюю камеру или поставить смартфон подальше, но сохранить контроль над процессом съёмки. Обычно подобные средства требуют более дорого оборудования.

В DJI Osmo Mobile 8P улучшена работа системы отслеживания — ActiveTrack 8.0 эффективнее справляется с обработкой толпы людей, даже если нужный человек быстро движется или на некоторое время вообще пропадает из поля зрения. Компонент Multifunctional Module 2 позволяет охватывать не только людей или домашних животных, но и такие объекты как транспортные средства или достопримечательности. Владельцев iPhone порадует поддержка Apple DockKit — нативное отслеживание объектов в совместимых приложениях: в стандартной «Камере», YouTube или Blackmagic Camera.

В наличии большинство привычных для продукции DJI функций, которые появились в стабилизаторах прошлых поколений: трёхосевая стабилизация, встроенный удлинительный стержень, складной штатив и до 10 часов автономной работы. Поддерживаются дополнительные режимы съёмки: DynamicZoom, Slow Shutter и Action Shot, а также вращение на 360°. Стоимость DJI Osmo Mobile 8P начинается от €159 за стандартный комплект; за €219 можно получить расширенный набор с Multifunctional Module 2 и аксессуарами для микрофонов.