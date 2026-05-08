Архивировать интернет становится всё сложнее: Wayback Machine и Wikimedia страдают от дефицита HDD

Архивирование данных интернета оказывается всё более неподъёмной задачей из-за дефицита накопителей и роста цен на них. Жёсткие диски подорожали втрое, потому что оказались востребованными крупными компаниями. Это сильно осложняет работу таких проектов как Wayback Machine и Wikimedia.

Некоммерческая организация Internet Archive, которая ставит своей целью обеспечить «доступ ко всем знаниям для всех», оказалась одной из организаций, пострадавших от кризиса. В её распоряжении хранилище объёмом около 210 Пбайт, и ещё 100 Тбайт ежедневно требует сервис Wayback Machine. Бум искусственного интеллекта превратил этот проект в «проблему, отнимающую у нас время и деньги», признаются его руководители. Для этой задачи идеально подходят жёсткие диски объёмом 28–30 Тбайт, но они часто отсутствуют на складах или продаются по сильно завышенным ценам. Отчасти эти проблемы помогают смягчить спонсоры проекта и сообщество — последнее, правда, только советами.

Ответственный за «Википедию» некоммерческий фонд Wikimedia испытывает сложные проблемы: 65 млн статей на платформе требует внушительных ресурсов, а главное — тщательно спланированного распределения бюджета, и текущая ситуация лишь усугубила эту проблему. Организация ощутила кризис при «закупке памяти и жёстких дисков, а также в отношении сроков поставки серверов и нашей способности размещать будущие заказы».

Ещё одна проблема состоит в том, что усложнились механизмы архивирования информации. Большие языковые модели ИИ обучаются на огромных массивах данных, которые подчас добываются незаконным путём — из-за этого владельцы многих сайтов блокируют доступ для средств сбора данных, не проводя различия между ИИ-ботами и добросовестными сервисами, которые собирают эту информацию в образовательных целях. Из-за подобных блокировок и роста цен на накопители не только крупные некоммерческие организации, но и одиночные энтузиасты вынуждены либо сокращать масштабы деятельности, либо вообще приостанавливать её — в ожидании, когда ситуация стабилизируется.

Теги: wikimedia, internet archive, wayback machine, дефицит
