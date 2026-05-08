Амбициозный хоррор Paranormal Activity: Threshold от создателя The Mortuary Assistant отменён из-за конфликта с Paramount Pictures

Анонсированный зимой 2024 года хоррор на выживание Paranormal Activity: Threshold по мотивам серии фильмов ужасов «Паранормальное явление» не доберётся до релиза. Издатель DreadXP и студия DarkStone Digital объявили об отмене проекта.

По словам создателя ужастика The Mortuary Assistant Брайана Кларка (Brian Clarke), который является единственным сотрудником DarkStone Digital, отмена игры стала результатом конфликта с владельцем прав Paramount Pictures.

DreadXP и DarkStone придерживались мнения, что перед выпуском Paranormal Activity: Threshold требуется больше времени на разработку, однако Paramount не согласилась на продление срока производства.

«Передо мной был выбор: ускорить разработку и выпустить посредственный продукт, которым я не смогу гордиться, или запросить расторжение [контракта с Paramount]. Я выбрал второе», — заявил Кларк.

Разработчик поблагодарил DreadXP за поддержку и заверил, что отмена Paranormal Activity: Threshold не поставит крест на его начинаниях: «Мне может понадобиться небольшой отпуск, но я никуда не ухожу».

Paranormal Activity: Threshold повествовала о семейной паре Дэниела и Джессики Стюарт, которая в ходе капитального ремонта своего старого дома обнаружила, что в здании проживает кто-то ещё.

Релиз Paranormal Activity: Threshold ожидался в 2026 году на ПК (страница в Steam уже удалена). Обещали несколько временных линий, охоту на потусторонних созданий (и общение с ними), уникальность каждого прохождения и несколько концовок.

Теги: paranormal activity: threshold, darkstone digital, dreadxp, хоррор
