Киберпанковый боевик No Law от создателей The Ascent не копирует Cyberpunk 2077 — разработчики ответили на вопросы игроков

Разработчики из шведской студии Neon Giant (The Ascent) при поддержке издательства Krafton ответили на самые распространённые вопросы пользователей о своей следующей игре — киберпанковом ролевом боевике от первого лица No Law.

В Neon Giant заверили, что No Law не пытается имитировать другие продукты — жанр широк. Разработчики черпали вдохновение не только из игр, но также комиксов, аниме, манги, фильмов, книг и личного опыта.

«Мы любим киберпанк, и No Law определённо к нему принадлежит, но это не рескин другой игры. Наша цель — авторский, сюжетный опыт от первого лица в насыщенном городе <...>. Механики, структура истории и темп боя служат этой цели, а не имитации другого проекта», — объяснили в Neon Giant.

По сравнению с The Ascent новая игра будет крупнее, атмосфернее, разнообразнее и с большим упором на сюжет, с тем же вниманием к деталям окружения, проработке мира и боевым ощущениям, но с видом от первого лица для погружения в город.

No Law позиционируется как однопользовательское развлечение премиального уровня — никаких микротранзакций. Мультиплеер, кооператив или PvP не планируются, но разработчики допустили появление дополнительного контента в будущем.

События No Law развернутся в мрачном промышленном городе будущего Порт Дизайр. Пользователям достанется роль бывшего военного Грея Харкера, который даже после ухода со службы не может избежать неприятностей.

Релиз No Law ожидается на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают последствия принятых решений, галерею ярких персонажей, гибкую систему развития, модификации оружия и перевод на русский.

Теги: no law, neon giant, krafton, ролевой экшен
