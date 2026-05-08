У заднеприводных Cybertruck могут отвалиться колёса — Tesla отзывает все 173 проданных электромобиля

Компания Tesla отзывает свой заднеприводный пикап Cybertruck Long Range из-за неисправных тормозных дисков. В своём уведомлении на сайте Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) Tesla заявляет, что «отверстия для шпилек тормозных дисков могут треснуть, что приведёт к отрыву шпильки от ступицы колеса». Tesla бесплатно заменит передние и задние тормозные диски, ступицы и колёсные гайки.

Отзыв затрагивает все 173 проданных Tesla Cybertruck стоимостью $70 000, которые оснащены 18-дюймовыми стальными дисками. Компания отмечает, что выявила три гарантийных случая, потенциально связанных с этой проблемой, но ей «неизвестно о каких-либо столкновениях, смертельных случаях или травмах».

Это уже 11-й отзыв Cybertruck, после проблем с педалью акселератора, отделкой, инвертором, камерами заднего вида и даже размером шрифта. Компания Tesla выпустила заднеприводную модель Cybertruck в апреле прошлого года, но сняла её с производства всего через несколько месяцев. В феврале этого года она представила ещё более дешёвый вариант Cybertruck с двумя электродвигателями и полным приводом стоимостью $60 000, на который данная отзывная кампания не распространяется.

«На затронутых автомобилях более сильные дорожные неровности и повороты могут создавать нагрузку на отверстие для шпильки в колёсном диске, вызывая образование трещин, — говорится в заявлении Tesla. — Если трещины будут распространяться при дальнейшем использовании и нагрузке, колёсная шпилька в конечном итоге может отделиться от ступицы колеса».