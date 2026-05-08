Gigabyte запустила продажи Aorus GeForce RTX 5090 Infinity с необычным дизайном и скрытым вентилятором

Компания Gigabyte сообщила о старте продаж флагманской видеокарты Aorus GeForce RTX 5090 Infinity 32G. Новинка оснащена весьма необычной системой охлаждения. Карту впервые показали ещё на выставке CES 2026 в начале года.

В Aorus GeForce RTX 5090 Infinity 32G используется квадратная печатная плата в стиле эталонных моделей Nvidia GeForce RTX 5000 Founders Edition и система охлаждения Dual Flow-Through, у которой поток воздуха от вентиляторов не перекрывается печатной платой, а свободно проходит через рёбра радиатора через две полости в задней пластине. По словам Gigabyte, такая конструкция обеспечивает до 58 % более эффективный воздушный поток, чем при использовании традиционной задней пластины, и на 28 % больший воздушный поток, чем при использовании конструкции с одной полостью.

Первое впечатление, что у карты всего два вентилятора — обманчиво. В составе системы охлаждения, получившей название WindForce Hyperburst Cooling System, также используется третий, более компактный вентилятор Overdrive Fan, расположенный в центре и скрытый решёткой кожуха системы охлаждения. Третий вентилятор включается только тогда, когда карте действительно требуется дополнительное охлаждение.

Система охлаждения также включает «сверхпроводящие» тепловые трубки и испарительную камеру. В качестве термоинтерфейса для GPU используется высокоэффективная композитная металлическая смазка. Для повышения эффективности охлаждения критический компонентов, таких как видеопамять и MOSFET-транзисторы, применяется «теплопроводящий гель серверного класса с высокой деформируемостью и нетекучими свойствами, обеспечивающий стабильный контакт на неровных поверхностях и долговременную надёжность».

В составе видеокарты используется графический процессор Blackwell с 21 760 ядрами CUDA и 32 Гбайт памяти GDDR7 с поддержкой 512-битной шины и скоростью 28 Гбит/с на контакт. Gigabyte заявляет для GPU частоту 2730 МГц, что является значительным разгоном по сравнению со стандартным значением 2407 МГц.

Размеры карты Aorus GeForce RTX 5090 Infinity 32G составляют 330 × 145 × 65 мм. Она оснащена одним 12+4-контактным разъёмом питания 12V-2×6. Производитель рекомендует использовать с ней блок питания мощностью от 1000 Вт. Набор внешних разъёмов состоит из трёх DisplayPort 2.1b и одного HDMI 2.1b. В комплект поставки карты входят переходник с четырёх 8-контактных разъёмов PCIe на один 12V-2×6, подставка, фирменные перчатки и металлический стикер.

Стоимость видеокарты не сообщается.