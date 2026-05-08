Logitech нарастит инвестиции в игровые продукты, ИИ и корпоративный сегмент

В разговоре с агентством Reuters генеральный директор Logitech Ханнеке Фабер (Hanneke Faber) заявила, что в этом году компания увеличит расходы на разработку продуктов и маркетинг, несмотря на растущие опасения по поводу возможного замедления мировой экономики из-за конфликта в Иране.

Швейцарско-американский производитель клавиатур, мышей и оборудования для видеоконференций делает ставку на геймеров, корпоративных клиентов и устройства с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы сохранить темпы роста после сокращения расходов в прошлом году для компенсации последствий введения пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Несмотря на перебои с поставками на Ближнем Востоке, которые усложнили процесс доставки и, как ожидается, приведут к снижению продаж компании примерно на $15 млн в текущем квартале, Logitech рассчитывает, что динамика, наблюдавшаяся в четвёртом квартале прошлого года, сохранится и в текущем периоде. Компания рассчитывает увеличить продажи на 2–4 % — до $1,19–1,215 млрд.

«Мы можем и должны инвестировать. Мир стремительно меняется благодаря искусственному интеллекту, который открывает перед нами множество возможностей. Мы завершили прошлый финансовый год с очень сильной финансовой базой, так что у нас есть все ресурсы для этого», — заявила Фабер в интервью Reuters.

Logitech планирует сохранить общие операционные расходы на уровне верхней границы долгосрочного диапазона в 24–26 % от объёма продаж. Для сравнения: за предыдущие 12 месяцев, завершившиеся в марте 2026 года, операционные расходы компании составили 24,8 % от объёма продаж.

По словам Фабер, расходы на исследования и разработки, необходимые для производства новых устройств, в этом году составят около 6 % от объёма продаж, тогда как в прошлом году они были немного ниже этого уровня. Расходы на продажи и маркетинг также вырастут по сравнению с прошлогодними 16 %. По её словам, гейминг по-прежнему является ключевым направлением, поскольку молодые потребители проводят всё больше времени за компьютерными играми, что делает этот рынок устойчивым.

Logitech также наращивает усилия по привлечению корпоративных клиентов, спрос со стороны которых, как ожидается, останется высоким, поскольку компании, получившие прибыль в последние месяцы, инвестируют в новое компьютерное оборудование. По словам Фабер, компания рассматривает здравоохранение, образование и государственное управление как перспективные направления для долгосрочного роста.

Logitech не пострадала от роста цен на нефть, из-за которого подорожал пластик, поскольку 78 % продукции компании производится из переработанного, а не первичного пластика. Тем не менее перебои в поставках на Ближнем Востоке сказались на продажах, поскольку некоторые товары, несмотря на сохраняющийся спрос, не могли быть доставлены с заводов в Азии в распределительный центр компании в Дубае и далее — в другие страны Персидского залива и Африки.

«Мы не видим снижения спроса на нашу продукцию. Просто её сложно доставить людям», — сказала Фабер.