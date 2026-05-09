Lian Li выпустила СЖО с 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем — HydroShift II OLED Curved 360 AIO

Компания Lian Li представила систему жидкостного охлаждения HydroShift II OLED Curved 360 AIO. Главное изменение по сравнению с предыдущей моделью заключается в наличии 6,67-дюймового изогнутого OLED-дисплея с поддержкой разрешения 2K и частотой обновления 60 Гц.

Источник изображений: videocardz.com

Новая модель получила экран существенно большего размера, чем те, что используются в СЖО HydroShift II LCD-C и HydroShift II LCD-S с IPS-панелями с диагональю 2,1- и 3,4-дюйма соответственно. При этом новинка сохранила типоразмер 360 мм. Заявлена поддержка сторонних шаблонов оформления через утилиту L-Connect 3, за счёт чего пользователи смогут загружать не только стандартные визуализации.

Покупатели смогут выбирать между версиями устройства в чёрном и белом цветовых вариантах, включая модели без вентиляторов и с вентиляторами P28 V2. Версия без вентиляторов предусмотрена для систем, в которых уже используются 120-миллиметровые вентиляторы, тогда как модель с вентиляторами может обойтись без дополнительного охлаждения.

На данном этапе Lian Li подтвердила выпуск HydroShift II OLED Curved 360 AIO для китайского рынка. Стоимость новинки начинается от 1499 юаней (около $210), а версия с вентиляторами P28 V2 оценена в 1699 юаней (около $240).

Теги: сжо, lian li, система охлаждения
