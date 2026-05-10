Стали известны подробности о будущих процессорах Intel Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake и Moon Lake, которые будут выходить до 2028 года

Во второй половине текущего года Intel должна представить процессоры семейства Nova Lake, и если о них многое уже было известно, то их преемники главным образом успели раскрыть только свои условные обозначения. Новая утечка даёт более полное представление о планах Intel по выпуску процессоров на ближайшие два года.

Источник изображения: Intel

Погружение в тему стало возможным благодаря ресурсу DigiTimes, традиционно поддерживающему связи с тайваньскими производителями материнских плат и ноутбуков. Следующий год с точки зрения премьер Intel в процессорном сегменте будет не очень богатым — лишь в его конце будут представлены процессоры Razor Lake. Зато в 2028 году на рынок выйдут и Titan Lake, и Moon Lake. В настольном и мобильном сегментах Intel ставит перед собой задачу устранить отставание от AMD.

В конце текущего года выйдут настольные процессоры Nova Lake, а мобильная разновидность Nova Lake-S может задержаться до начала 2027 года. Вероятно, процессоры этого семейства будут носить название Core Ultra 400. В настольном исполнении они получат до 52 ядер, сочетающих производительные Coyote Cove с энергоэффективными Arctic Wolf. Этим процессорам понадобится разъём LGA 1954 и материнские платы на основе чипсетов Intel серии 900 (Z990, Z970, W980, Q970 и B960). Настольные процессоры Nova Lake будут использовать выпускаемые TSMC по технологии N2 кристаллы и оснащаться 288 Мбайт кеша третьего уровня. В мобильном семействе Nova Lake-S будут модели с количеством ядер не более 28 штук, они традиционно дебютируют в январе на выставке CES в Лас-Вегасе.

Процессоры Razor Lake станут прямыми преемниками Nova Lake в настольном сегменте, они сохранят исполнение LGA 1954 и выйдут в четвёртом квартале 2027 года. Производительные ядра с новой архитектурой Griffon Cove поднимут удельное быстродействие, а энергоэффективные ядра получат архитектуру Golden Eagle. В 2028 году процессоры Titan Lake ознаменуют обещанный отказ Intel от гибридной архитектуры, сочетающей производительные и эффективные ядра. Под такие процессоры, как показала практика последних лет, порой трудно оптимизировать игры и ряд других приложений. Процессоры Titan Lake предложат архитектуру Copper Shark с унифицированной компоновкой.

Кроме того, именно в рамках процессоров Titan Lake будет реализовано давно обещанное сотрудничество с Nvidia. Для мобильных производительных конфигураций процессоры Titan Lake будут сочетать вычислительные ядра Copper Shark с кристаллом графической системы Nvidia семейства RTX. Процессоры Moon Lake, которые выйдут в 2028 году, будут ориентированы на недорогие ноутбуки с низким энергопотреблением и «хромбуки». Они будут использовать экономичную архитектуру, которая подарит жизнь предыдущим наработкам Intel в данной сфере. Эти процессоры станут преемниками Twin Lake.

Теги: intel, nova lake, razor lake, titan lake, moon lake
