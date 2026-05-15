Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата

Компания HOBOT представила робота-мойщика окон Hobot SP10, в котором впервые в индустрии реализована механика подвижных скребков. Ранее этот метод применялся только при ручной мойке, но теперь он интегрирован в алгоритм робота. Благодаря скребкам устройство не просто протирает стекло, а действительно удаляет грязь и остатки воды, оставляя поверхность без разводов.

Ключевое нововведение — система SSS (Spraying, Sweeping, Scraping), объединяющая распыление, мойку и соскребание. Робот равномерно наносит чистящую жидкость с помощью двойных форсунок, затем очищает поверхность салфеткой из микрофибры и удаляет остатки влаги двумя подвижными скребками. По заявлению производителя, такой подход позволяет добиться заметного результата уже после первого прохода — очистка одного квадратного метра занимает около двух минут.

При этом сами скребки рассчитаны на долгую работу и не теряют форму со временем. Дополняет систему очистки увеличенный резервуар на 120 мл, которого хватает на продолжительную работу.

Робот получил мощную вакуумную систему с силой всасывания до 6000 Па, поэтому уверенно фиксируется на стекле и не соскальзывает даже с влажной поверхности. Чтобы исключить пробуксовку, гусеницы оснащены дополнительными «шторками», удаляющими воду по ходу движения. При этом уровень шума остаётся сравнительно низким — около 58 дБ.

Hobot SP10 поддерживает восемь режимов уборки. Устройство способно работать не только с окнами, но и с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции и наклонные поверхности. Тонкий корпус толщиной 7,5 см позволяет использовать его в труднодоступных местах — например, под решётками или рольставнями.

За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые фиксируют даже минимальную утечку воздуха и предотвращают падение устройства. Дополнительную устойчивость Hobot SP10 обеспечивают угловые колёса, позволяющие роботу аккуратно разворачиваться и очищать стекло максимально близко к краям. Встроенный аккумулятор способен удерживать устройство на поверхности до 20 минут, если внезапно пропадёт питание.

Управлять устройством можно через приложение или пульт управления. Робот умеет озвучивать свой статус, причём стандартные уведомления можно заменить собственными. В комплекте предусмотрен кейс для хранения и перевозки.

Hobot SP10 уже поступил в продажу.

