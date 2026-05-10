MaxSun выпустила новые MoDT-платы с распаянными Raptor Lake серии Core 200H

MaxSun представила две материнские платы Mobile on Desktop — MS-MoDT 230H D4 WIFI и MS-MoDT 205H D4 WIFI на мобильных процессорах Intel Core 7 230H и Core 5 205H. Несмотря на маркировку Core 200H, оба чипа Intel относит не к Arrow Lake, а к более ранней архитектуре Raptor Lake. Платы рассчитаны на компактные системы малого форм-фактора (SFF), рабочие станции, edge-системы для распределённых вычислений и бюджетные десктопные сборки.

В старшей плате распаян 10-ядерный 16-поточный Core 7 230H. У этого мобильного процессора шесть производительных ядер (P-cores) и четыре энергоэффективных (E-cores), максимальная частота в турборежиме 5,2 ГГц, 24 Мбайт кеш-памяти, базовая потребляемая мощность (PBP) 45 Вт и максимальная мощность в турборежиме (MTP) 115 Вт.

На младшей плате установлен 8-ядерный 12-поточный Core 5 205H с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, максимальной частотой в турборежиме 4,8 ГГц, 12 Мбайт кеш-памяти и теми же 45 Вт PBP и 115 Вт MTP. Оба процессора Intel выпустила в I квартале 2026 года, и в обоих чипах отключена встроенная графика.

Сами платы выполнены в форм-факторе microATX и оснащены двумя слотами DDR4 DIMM с поддержкой памяти стандарта DDR4-3200 общим объёмом до 64 Гбайт, двумя портами SATA 3.0 для подключения накопителей и двумя слотами M.2 M-Key под NVMe SSD форматов 2242 и 2280. Для модели MS-MoDT 230H D4 WIFI MaxSun в недавней публикации в социальных сетях указала беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, гигабитный сетевой контроллер Realtek, два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и заднюю панель ввода-вывода с четырьмя портами USB 3.2 Gen2 и четырьмя портами USB 2.0.

MoDT-платы на Arrow Lake вышли у конкурентов ещё несколько месяцев назад: Erying представила собственные модели Mobile on Desktop на Core Ultra 200H — вплоть до Core Ultra 9 285H. Цены на новинки MaxSun пока не объявлены.

Теги: материнская плата, материнка, maxsun, modt, raptor lake
